ABD'den flaş karar! Mülteci sınırını iki katına çıkaracak!

ABD yönetimi, 2022 mali yılı için mülteci kabul sı nırını iki katına çıkaracağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden yönetimi, 2021 için 62 bin 500 olarak belirlediği mülteci sınırını gelecek mali yıl için 125 bine çıkarmayı planlıyor.



KONGRE ÜYELERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK!

Alınan kararla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Kongre üyeleri ile istişare yapması bekleniyor.

20 Ocak 2021'de göreve gelen Joe Biden, mülteci kabul sınırını 62 bin 500'e çıkarmış ancak 2020 Ekim- 2021 Ağustos döneminde ABD'ye yalnızca 7 bin 637 mülteci kabul edilmişti.