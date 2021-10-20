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ABD'den Kuzey Kore'ye net tavır! Çok sert uyardı!

Beyaz Saray, geçtiğimiz gün iki balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye "provokasyonlara son verin" çağrısında bulunarak sert tepki gösterdi.

ABD'den Kuzey Kore'ye net tavır! Çok sert uyardı!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore tarafından denemesi yapılan iki balistik füze yapılmasını eleştirdi. Bahsi geçen füze denemesi sebebiyle ilgili Savunma ve Dışişleri Bakanlığının çalışmalarının sürdüğünü belirten Psaki, "Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce alınan kararları ihlal ettiğini ve bölgenin güvenliğini tehlikeye sürüklediğini belirten Psaki, "Kuzey Kore'yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve sürdürülebilir bir diyalogda yer almaya davet ediyoruz." dedi.

Psaki, bölgede acil bir diyalog ve diplomasiye ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, Kuzey Kore ile hiçbir ön şart olmadan görüşme tekliflerinin de hala geçerli olduğunu söyledi.

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