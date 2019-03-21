ABD'den S-400 açıklaması!

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lere ilişkin açıklama yaptı.

Dunford, Türkiye ile ABD arasında bir kriz meselesi haline gelen S-400'lere ilişkin, "Genelkurmay Başkanı olduğumdan beri Türkiye’yi 12 kez ziyaret ettim. Başka bir ülkeye buna yakın kadar sayıda seyahat ettiğimden emin değilim. Bu S-400 konusu oldukça zor bir konu.... bu konuda bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum ancak oldukça zor bir konu bu" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: S-400'DEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 konusunda Türkiye'ye F-35 yaptırımlarını gündeme getiren ABD'yi geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.

Erdoğan, "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır" demişti.

Erdoğan, şu ifadelere yer vermişti:

"Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır. Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."

S-400'LER NEREYE YERLEŞTİRİLECEK?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre S-400'lerin Türkiye'de ilk durağı Akıncı Hava Üssü olarak bilinen Mürted Üssü olacak. Bataryalar, burada gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli bir şekilde belirleyeceği noktalara gönderilecek.

NEDEN TÜRKİYE BİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALIYOR?

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitti. Türkiye, ABD'nin Patriotların teknik özelliklerini paylaşmayı reddetmesi ve sistemin yüksek maliyeti nedeniyle, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirerek S-400 satın almaya karar verdi. Günümüzün en önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 sistemiyle ilgili anlaşmayı yapan Türkiye, hava sahasını olası tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini tesis etmeyi amaçlıyor.

Türkiye, balistik füze tehdidine karşı hava ve füze savunma sisteminin takviye edilmesi amacıyla NATO'dan talepte bulunmuş, bu kapsamda, 2013'ten itibaren müttefik ülkeler tarafından Adana'da Patriot, Kahramanmaraş'ta SAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılmıştı.

Bu geçici çözümün, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığı değerlendirilerek, stratejik ihtiyaç olan ve başka bir ülkenin inisiyatifine bırakılamayacak kadar önem taşıyan hava savunma sisteminin üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda Türkiye, uzun menzilli hava savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesine ilişkin projelerin yanı sıra farklı ülkelerden hava ve füze savunma sistemi tedarikine de olumlu yaklaştı.