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ABD'den skandal karar! Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi

Trump yönetimi 40 yıllık Amerika Birleşik Devletleri politikasını değiştirdi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri artık İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasadışı olarak tanımayacak.

ABD'den skandal karar! Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi

Trump yönetimi 40 yıllık Amerika Birleşik Devletleri politikasını değiştirdi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri artık İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasadışı olarak tanımayacak.

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