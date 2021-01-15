ABD'den Xiaomi’ye yaptırım! Apple’ı geçince kara listeye alındı

ABD, geçtiğimiz yıl zirveye tırmanışıyla Apple markasını sollamasının ardından oklarını Çinli teknoloji devlerine yöneltti. Geçtiğimiz yıllarda Huawei’ye yönelik yaptırımları gündeme gelen ABD yönetimi, şimdi de bir diğer Çin menşeli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’yi kara listeye aldı.

Görevini devretmesine kısa süre kalan ABD Başkanı Donald Trump giderayak aralarında Xiaomi’nin de olduğu bazı Çinli şirketleri ulusal ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle ABD’nin kara listesine aldı.

Bu kapsamda Xiaomi, 11 Kasım 2021'e kadar ABD'li yatırımcıları kara listeye alınan şirketlerden çıkmaya zorlayan yatırım yasağına tabi olacak. Listeye alınan şirketler arasında Xiaomi’nin yanı sıra Çinli petrol devi CNOOC ve uçak üreticisi Comac da bulunuyor. Güney Çin Denizi'nde uygunsuz hareket ettiği iddia edilerek, yaptırım uygulanmasına karar verilen bu şirketler arasında Xiaomi’nin de yer alması, şok etkisi yaratırken; Xiaomi’nin Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisseleri yüzde 11’den fazla geriledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL HUAWEI FİRMASINA YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

ABD 2019 yılında da Huawei’yi kara listeye almıştı. Çinli şirkete uygulanan yaptırımlar kapsamında Google ile Android lisansı iptal edilen Huawei, ardından akıllı telefon pazarında Google Play yerine kendi uygulama mağazası App Gallery ve Google Mobile Services (GMS) yerine de Huawei Mobile Services (HMS) ile yola devam etmek durumunda kalmıştı.

ABD’nin yeni kara listeye aldığı Xiaomi’nin Google ve Android lisansının ne olacağı ise henüz belli değil.