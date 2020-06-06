Abdel Malek Droukdel kimdir? Birçok internet kullanıcısı, Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası bu sorunun cevabına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. Peki Abdel Malek Droukdel kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

ABDEL MALEK DROUKDEL KİMDİR?

Abdel Malek Droukdel Cezayir Meftah'da 20 Nisan 1970 yılında dünyaya gelmiştir.

Blida Üniversitesi'nde matematik alanında lisans eğitimi almıştır.

Abdel Malek Droukdel, El Kaide terör örgütü lideriydi.

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mali'de El Kaide terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel'in öldürüldüğü belirtildi.

Fransa Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Abdel Malek Droukdel, 5 Haziran 2020'de Mali'de öldü.