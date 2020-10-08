ABD’li ünlülerden oy çağrısı! Çıplak şekilde kamera karşına geçtiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yaklaşıyor. Kasım'da seçmenler oy verecek. Seçimler yaklaşırken, her biri alanında ünlü olan isimler seçmenlere oy vermeleri yönünde çağrı yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle posta yoluyla oy kullanma bu sene oldukça önem kazandı.

TRUMP'I İSTEMEYEN ÜNLÜ İSİMLERDEN ÇIPLAK ÇAĞRI

Ünlü komedyen Sarah Silverman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın seçimde hileye yol açacağını iddia ettiği yönteme ilişkin arkadaşlarını organize etti. Ünlü isimler sosyal medyada çıplak şekilde paylaşımda bulundu.

Chris Rock, Tiffany Haddish, Amy Schumer, Chelsea Handler, Josh Gadd, Mark Ruffalo, Kerry Washington ve Naomi Campbell gibi çok sayıda isim bir araya geldikleri videoda seçmenlere postayla kullanılan oyların ‘çıplak oy’ (naked ballot) durumuna düşüp geçersiz sayılmaması için uyarıda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nden seçmenin çoğu sandığa gitmiyor Ülkede oy verme oranının %60’ı bulmadığı belirtiliyor. Ülkenin tanınmış isimleri vatandaşları oy vermeye teşvik etmek için çıplak videolar hazırladı. Videoda oy neden verilmeli, postayla kullanılırken nelere dikkat edilmeli gibi bilgiler bulunuyor.

SOYUNARAK OY VERMENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Silverman elleriyle göğüslerini kapattığı görüntülerde, “Arkamda bir adam yok. Bunlar benim ellerim. Dürüst olmak gerekirse göğüslerimle ellerimi kapatmayı tercih ederim ama işte buradayız. Eğer dediklerimi uygulamazsınız, oylarınız çöpe gidebilir” dedi.

Silverman, seçmen kartlarını doğru şekilde doldurma ve zarflar konusunda da bilgi verirken, “Amerika’nın sana ihtiyacı var” dedikten sonra selam vererek videoyu sonlandırdı.