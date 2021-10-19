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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad istifa etti!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın istifa ettiğini, yerine yardımcısı Thomas West'in atandığını kamuoyuna duyurdu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad istifa etti!

Blinken, Halizad'ın istifasına yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad görevinden ayrılıyor. Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad istifa etti!

Blinken, West'in ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiği dönemde, ulusal güvenlik ekibinde yer aldığı belirterek, Afganistan ile ilgili diplomatik çalışmalara öncülük edeceğini "Özel Temsilci West, diplomatik çabalara öncülük edecek, Güney ve Orta Asya İşleri Bürosunda Bakan ve Bakan Yardımcısına tavsiyelerde bulunacak." cümleleriyle destekledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Afganistan Özel Temsilciliğine getirilen Halilzad, ABD'nin Taliban'la müzakerelerinde önemli rol oynamıştı.

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