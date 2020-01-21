ABD'nin İncirlik'ten çekilmeye başladığı iddia edildi!

Vectrus adlı ABD'li şirketin İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 32'si kadın toplam 424 Türk işçinin çıkış işlemini başlattığını açıklamasının ardından ABD'nin İncirlik'ten, Suriye ve Irak'tan çekilmeye başladığı iddia edildi.

"424 KİŞİNİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ"

Türk Harb-İş Sendikası'da, Türk-İş'e bağlı sendikaların başkanlarıyla birlikte Adana şubesinde basın toplantısı düzenledi. Basın bildirisini okuyan Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, işten çıkarılmaların etik olmadığını belirterek, "Biz kendilerine bu ekonomik koşullarda işçi çıkartmalarının insanları çok kötü etkileyeceğini belirttik. Bu kesinlikle kabul edilemez. Toplam çalışanın 890 kişi olduğu yerde 424 kişinin iş akdini feshedilmesi toplu bir işçi kıyımını işaret ediyor" diye konuştu.

"ABD'NİN HER BÖLGEDE BARIŞI BOZMAK İÇİN YAPTIĞI BU DAVRANIŞI BURADA YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

ABD'li işverenin işçi çıkartmalarından vazgeçmelerini istediğini belirten Akalın, "31 Mart 2020 itibariyle yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD'nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini etkileyebileceğini, sert bir ortamda görüşmelerin geçeceğinin bilinmesini isteriz. ABD'nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı bu davranışı burada da yapmasına izin vermeyeceğiz. Biz Türk Harb-İş Sendikası olarak büyük işçi hareketi başlatabileceğimizi Sakarya'da yaptığımız eylemlilik kararıyla gösterdik" ifadelerini kullandı.

"ABD ÇEKİLİYOR BİZDE BUNA BAĞLI OLARAK İŞÇİ AZALTIYORUZ DEDİLER"

İşçi çıkartmalarda şirketin gösterdiği gerekçenin Amerika'nın bölgeden çekilme girişimine bağlı olduğunu aktaran Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, daha sonra şunları söyledi:

"Irak, Suriye ve Türkiye'den çekilmek istediklerini belirtiyorlar ve buna bağlı olarak da kadro daraltılmasına gitmek istiyorlar. ABD hükumeti çekilmek istiyor. Şirket sadece hükümetin yetki verdiği düzeyde işçi çalıştırır. Şirketin yetkililerinin söylediği sözler bunlar. Buradan 'ABD çekiliyor biz de buna bağlı olarak işçi azaltıyoruz' dediler."