ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

Dün, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hayli hareketliydi.

"Antifa" adlı aşırı solcu grubun üyeleri, Portland'de protesto gösterisi yaptı. Grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Joe Biden'dan "daha hızlı politika değişikliği" talep etti.

Joe Biden'a karşıt olduklarını ifade eden pankartlar taşıyan Antifa isimli grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) Merkezine yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı.

8 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

"Antifa" adlı aşırı solcu grup kentteki Demokrat Parti merkezine de saldırıda bulundu. Grup, binanın camlarını kırdı.

Saldırının ardından Antifa üyeleri, olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı.

Yerel güvenlik birimleri, yaptıkları açıklamada, bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti.

Göstericilerin pankartlarındaki "Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkati çekti.

Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.