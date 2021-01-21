ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdıSurvivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim gitti? | Hangi yarışmacı diskalifiye oldu? 21 Ocak21 Ocak Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 21 Ocak 2021 PerşembeSurvivor'da acil durum konseyi! Acun Ilıcalı kötü haberi verdi: "Çok üzücü bir durum var"Ölümlerin önü alınamıyor! ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktıDünya bu görüntüyü konuşuyor! Ivanka Trump, gözyaşlarını tutamadıTuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Çangır: Eğitimine ara verenleri açık öğretime kayıt olması için halk eğitime davet ediyorumSurvivor Duygu diskalifiye mi oldu? | Survivor 2021 acil durum konseyinde ne oldu? | Hangi yarışmacı diskalifiye oldu? 21 OcakAkdeniz'de batmak üzere olan teknedeki 120 göçmen kurtarıldı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler, Oregon eyaletinin Portland kentindek bulunan Demokrat Parti merkezine saldırıda bulundu. Göstericiler binanın camlarını kırdı.  

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

Dün, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hayli hareketliydi. 

"Antifa" adlı aşırı solcu grubun üyeleri, Portland'de protesto gösterisi yaptı. Grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Joe Biden'dan "daha hızlı politika değişikliği" talep etti. 

Joe Biden'a karşıt olduklarını ifade eden pankartlar taşıyan Antifa isimli grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) Merkezine yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı. 

8 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

"Antifa" adlı aşırı solcu grup kentteki Demokrat Parti merkezine de saldırıda bulundu. Grup, binanın camlarını kırdı. 

Saldırının ardından Antifa üyeleri, olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı. 

Yerel güvenlik birimleri, yaptıkları açıklamada, bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti. 

Göstericilerin pankartlarındaki "Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkati çekti. 

Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT