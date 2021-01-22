Sultan Abdülhamid Han'ın torunu Dündar Osmanoğlu ismiyle bilinen Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun yaşamı, son zamanlarda merak konusu haline geldi. İnternet kullanıcılarının arama motolarında araştırdığı konular listesinde ilk sıralara yükselen Abdulhamid'in torunu Dündar Osmanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? sorularının cevaplarını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABDÜLHAMİD'İN TORUNU DÜNDAR OSMANOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

30 Aralık 1930 tarihinde Suriye'nin Şam kentinde dünyaya gelen Abdulhamid'in torunu Dündar Osmanoğlu, 23. nesil Osmanlı şehzadesi idi. II. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin oğlu Şehzade Mehmet Abdülkerim Efendi'nin oğludur. Yüsra Hanımefendi'yle evlidir. Çocukları yoktur. Osman Bayezid Osmanoğlu'nun 6 Ocak 2017 tarihinde ölmesiyle Osmanlı Hanedan reisi olmuştur. 18 Ocak 2021 tarihinde Şam'da kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir.

Babası Mehmed Abdülkerim Efendi, Sultan İkinci Abdülhamid’in en büyük oğlu olan Mehmed Selim Efendi’nin tek oğluydu. 1924’de Osmanlı Hanedanı üyelerinin yurtdışına çıkarılması sırasında Beyrut’a gittiler. Mehmed Abdülkerim Osmanoğlu, Şam’da evlendi. 1930 ve 1932’de Dündar ve Harun isimli iki çocuğu oldu. Uzun sürgün yılları süresince hayat mücadelesi veren aileden Harun Osmanoğlu, 1974’te hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra ailesiyle Şam’dan İstanbul’a geldi. Dündar Osmanoğlu ise yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almış olmasına rağmen Şam’da kalmayı tercih etti.

ABDÜLHAMİD'İN TORUNU DÜNDAR OSMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir mide problemleri yaşayan ve serumla beslenen Dündar Osmanoğlu, kan değerlerinin normalin dışına çıkması ve baygınlık geçirmesi üzerine 6 Ocak günü, 3 sene önce vefat eden eşinin akrabaları tarafından, Şam’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dündar Osmanoğlu’nun gıyabi cenaze namazı 22 Ocak Cuma günü cuma namazına müteakiben İstanbul’da Ayasofya, Fatih Süleymaniye ve Yavuz Selim camilerinde kılınacak. Osmanlı Hanedan ailesi mensupları dua ve taziyeleri ise saat 12.00’de Ayasofya Camisi’nde kabul edilecek.Durumunda bir miktar iyileşme gözlenmesi üzerine geçen günlerde hastaneden taburcu edilen Osmanoğlu 18 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde yeniden fenalaşarak vefat etti.