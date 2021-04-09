Abdülhamit Gül annesi Saliha Gül kimdir? | Öldü mü? | Saliha Gül neden öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül ile ilgili acı haberi duyurdu. Peki Abdülhamit Gül annesi Saliha Gül kimdir? | Öldü mü? | Saliha Gül neden öldü? İşte detaylar...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül ile ilgili acı haberi duyurdu. Peki Abdülhamit Gül annesi Saliha Gül kimdir? | Öldü mü? | Saliha Gül neden öldü? İşte ayrıntılar... ABDÜLHAMİT GÜL ANNESİ SALİHA GÜL KİMDİR? Saliha Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesidir. Cemil ve Saliha Gül çiftinin oğlu Abdülhamit Gül, 12 Mart 1977'de dünyaya gelmiştir. Saliha Gül, 9 Nisan Cuma günü hayatını kaybetti. SALİHA GÜL ÖLDÜ MÜ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün hayatını kaybettiğini açıkladı. SALİHA GÜL NEDEN ÖLDÜ? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun." Berkem Temizel Gece Editörü Saliha Gülölüm