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Abdulkadir Dursun kimdir? Müge Anlı Abdulkadir Dursun bulundu mu?

İstanbul Sultanbeyli'nde kayıplara karışan Abdulkadir Dursun Müge Anlı'da aranıyor. Yaklaşık 10 gündür şüpheli şekilde kayıp olan genç adam öldürüldü mü? Aile ATV ekranlarında Abdulkadir Dursun'un bulunması için bildiklerini anlatıyor. Peki Abdulkadir Dursun'a ne oldu, bulundu mu? Abdulkadir Dursun nerede? Abdulkadir Dursun kimdir? İşte son gelişmeler.

Abdulkadir Dursun kimdir? Müge Anlı Abdulkadir Dursun bulundu mu?

Müge Anlı ve ekibi bu kez Abdulkadir Dursun için harekete geçti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı ve kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez şüpheli kayıp Abdulkadir Dursun aranıyor. Peki Abdulkadir Dursun kimdir? Aydos Ormanına giden Dursun'a ne oldu? Detaylar haberimizde...

ABDULKADİR DURSUN KİMDİR?

Abdulkadir Dursun, 27 yaşındaydı. 6 Haziran tarihinde Sultanbeyli'deki Aydos Ormanına giden genç adam sırra kadem bastı.

Abdulkadir Dursun kimdir? Abdulkadir Dursun bulundu mu?

ABDULKADİR DURSUN BULUNDU MU?

Kaybolmadan bir süre önce polislik sınavına giren Abdulkadir Dursun'un sınavdan geçemediği ve etrafındakilere de borcu olduğu öğrenildi. Müge Anlı ve ekibi, Abdulkadir Dursun'u arama çalışmalarını sürdürüyor. 

Abdulkadir Dursun kimdir? Abdulkadir Dursun bulundu mu?

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