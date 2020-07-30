Abdulkadir Ömür, maçın oyuncusu ödülünü Bakan Kasapoğlu'ndan aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u Abdulkadir Ömür ve Alexander Sorloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 10 yıllık kupa özlemine son verdi. Maç sonu Trabzonsporlu oyuncularda sevinç hakim oldu, Alanyaspor'da ise hüzün hakimdi. Trabzonspor'da mücadelenin ilk golünü atan Abdulkadir Ömür, maçı en değerli oyuncusu seçildi.Ömür, ödülünü kupa töreni öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada sol taraftan Guilherme’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth’un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

(GOL) 25. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Pereira’nın sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta Bilal’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas’ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

76. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Onur’un vuruşu üstten auta çıktı.

89. dakikada Sörloth’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa’nın yerden vuruşunu kaleci Uğurcan tek hamlede kontrol etti.

90+8. dakikada Bilal’in pasında topu sürerek ceza sahası içine giren Sörloth’un şutunu kaleci Marafona kurtardı.

(GOL )90+9. dakikada Sosa’nın attığı uzun topta ceza sahası içinde buluşan Sörloth, yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TRABZONSPOR'A TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Alanyaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Trabzonspor'u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 Sezonu 58. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü’nü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum.”