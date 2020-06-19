Abdulkadir Selvi açıkladı! Erdoğan kabineyi değiştirecek mi?

AK Parti kulislerine yakınlığı ile bilenen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan köşe yazısında meclis başkanlığı ve kabine değişikliği konularını kaleme aldı. Selvi, TBMM Başkanı Şentop'un yeni dönemde Meclis başkanlığını sürdüreceğini belirtti. Kabine değişikliği iddialarına ilişkin olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu aşamada bir değişime ihtiyaç görmediğini kaleme aldı.

Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Örneğin Şentop, Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra tek bir kelime etmedi. Hatta çok sevinçli bir görüntü dahi vermemeye özen gösterdi. Binali Yıldırım da arkasında Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi görevleri bırakmış birisinin olgunluğuyla hareket etti. Binali Yıldırım dün yanında kalabalık bir milletvekili grubuyla Meclis’e geldi. Gazeteciler etrafını sarınca, “Ben bu kulise geldiğim zaman hemen ‘Binali Bey aday oluyor, adaylığını açıklayacak’ deniliyor” dedi. O anda tecrübeli parlamento muhabiri Nagehan Akbulut, “Aday mısınız?” diye sordu. Binali Yıldırım, “Aday değilim” diye karşılık verdi. Binali Bey, “Kesin mi, son kararınız mı?” sorularına ise “Kesin, son kararım” diye karşılık verdi. Hatta “Siz aday olmasanız da aday gösterilirseniz” denildi. Yıldırım, “Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde” diye yanıt verdi. Binali Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Mustafa Şentop’un yeni dönemde de Meclis Başkanlığı’nı sürdürmesi kesinleşmiş oldu.

BAKANLAR KURULU DEĞİŞMİYOR

Meclis Başkanlığı konusu netleşti. Peki ona bağlantılı olarak kabine değişikliği olacak mı? Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu aşamada Bakanlar Kurulu değişikliği düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliği için şu aşamada bir ihtiyaç görmediği söyleniyor. Yani bir süre daha Bakanlar Kurulu değişmeyecek. Ne zaman olacağına ise Erdoğan karar verecek."

(Köşe yazısı Hürriyet'ten alınmıştır)