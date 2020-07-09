Abdulkadir Selvi, Danıştay'ın Ayasofya kararını açıkladı

Son günlerin en önemli gündem konularından olan Ayasofya'nın ibadete açılması için Danıştay 10.Dairesinin vereceği karar merakla beklenirken Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan köşe yazısında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Selvi, Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması için karar verdiğini yazdı.

Selvi köşe yazısında,"Sosyal medyada Danıştay’ın ‘Ayasofya’nın cami olarak açılmasına karar verdiğine’ dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay’ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği karar verdi. Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

KARAR YARIN AÇIKLANACAK

Selvi kararın oy birliğiyle alındığını belirterek, "Kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde yarın tarihi bir gün." dedi.