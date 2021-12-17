Abdulkadir Selvi günler sonra kaleme aldı! Lütfi Elvan, görevden ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

Berat Albayrak'ın görevinden affını istemesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, geçtiğimiz günlerde görevinden affını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebini kabul etmesinin ardından görevinden ayrılan ve yerini yardımcısı Nureddin Nebati'ye bırakan Lütfi Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son görüşmesinde kullandığı sözler ortaya çıktı.

İŞTE ELVAN'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÖYLEDİKLERİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ikili arasında geçen baş başa görüşmeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı’ydı. Ancak uygulanan yeni ekonomi politikalarını doğru bulmuyordu. Bu düşüncelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Erdoğan’ın, “biraz sabır” demesine rağmen, çalışmaya devam etmek istemesine rağmen, tutarlılığını korumak, kendisine olan saygınlığını kaybetmemek için görevden affını istedi. Başbaşa görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir şey daha söyledi: ”Efendim, ben ayrıldıktan sonra kulağınıza farklı şeyler gelebilir. Ama şundan emin olun. Ben siyasete sizinle başladım, sizinle bitireceğim” dedi.

NE LÜTFİ ELVAN ERDOĞAN'DAN AYRILIR NE DE ERDOĞAN ELVAN'I BIRAKIR

Erdoğan, Lütfi Elvan’ın istifasını kabul etti. Ama Lütfi Elvan bakanlıktan ayrılırken küçülmedi, tam aksine büyüdü. O nedenle şuraya gitmedi, buraya gitmedi yorumları boşuna. Ne Lütfi Elvan Erdoğan’dan ayrılır ne de Erdoğan Lütfi Elvan’ı bırakır.

Siyasette kalite budur. Vefa budur. Bu tavır siyasete saygınlık kazandırır."