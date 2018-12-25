Abdülkadir Selvi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDÜLKADİR SELVİ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1964

Abdülkadir Selvi kaç yaşında : 54

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Meslek : Gazeteci

Abdülkadir Selvi doğum yeri : Yıldızeli, Sivas

ABDÜLKADİR SELVİ BİYOGRAFİSİ

2011’den bu yana Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüten Abdülkadir Selvi 31 Mart 2016 tarihinde ayrıldı.

Abdülkadir Selvi, 1964 yılında Sivas Yıldızeli’nde doğmuştur. Fatma Kaya adında ablası vardır. İlkokul ve lise yıllarını da Sivas’ta geçirmiştir. Üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Metalurji Bölümü’nde tamamladı. Bu esnada da birçok gazete ve dergide editörlük yapmıştır.

Abdülkadir Selvi, Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştı, sonra da 1992 ve 2000’li yıllarda yayın yapmış olan İstanbul merkezli HBB TV’de muhabir ve haber müdürü olarak görev yaptı. HBB TV’de “Politika Gündemi” isimli programı hazırlayarak sundu.

Ardından TGRT’de Ankara Haber Müdürlüğü görevinde bulundu. 2001 yılında Yeni Şafak Gazetesi’ne haber müdürü olarak geçti ve gazetenin Ankara Temsilcisi oldu.

Abduülkadir Selvi, Erhan Seven ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlatan “İşkence Koğuşlarından Siyaset Meydanlarına : Alperen” adlı kitabın yazarlığını yaptı.

Abdülkadir Selvi, evlidir. 3 çocuğu vardır.

Abdülkadir Selvi, 3 Nisan 2016 tarihinden itibaren Hürriyet gazetesinde yazılarına devam edecek.

Abdülkadir Selvi Kitapları :

ından Siyaset Meydanlarına : Alperen (Erhan Seven ile birlikte)

2010 - İçimizdeki Gladio ile yüzleşmek

2011 - Ateşten Yıllar : Siyasette Said Nursi Tartışması

Kaynak:Biyografi.info