Abdulkadir Selvi yazdı: FETÖ'cüler darbe girişimini Kasım'dan Temmuz'a çekmiş

Gündeme yönelik köşe yazılarıyla dikkat çeken Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan köşe yazısında 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Selvi, FETÖ'cülerin darbe girişimini Kasım ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak YAŞ toplantısı öncesi yaşanan iki gelişmenin ardından darbe girişiminin Temmuz ayına çektiklerini belirtti.

Selvi Hürriyet Gazetesinde yayımlanan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 4 yıl önceki YAŞ toplantısı öncesindeki iki gelişmenin FETÖ’nün kasım ayında planladığı darbeyi 15 Temmuz’a çekmesine neden olduğu söyleniyor. Biri İzmir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Okan Bato’nun, 2’si amiral 6 FETÖ’cü muvazzaf askerin gözaltına alınması yazısının Genelkurmay’a ulaşmasıydı. Diğeri ise yaklaşan Yüksek Askeri Şûra’ydı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, büyük bir FETÖ tasfiyesine yol açacak olan şûraya Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile baş başa çalışıyor. Kuşkulandığı için personel plan yönetim daire başkanı olan Tuğgeneral Mehmet Partigöç’le değil, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu ile çalışıyor. 123 general ve amiral tespit ediliyor. Biriyle ilgili bilgiler farklı çıkınca bu sayı 122’ye düşüyor. Aralarında Mehmet Partigöç de var. İlhan Talu, Akar’la toplantıdan sonra bilgileri Partigöç’le paylaşıyor. Tasfiye edileceğini gören FETÖ’cüler, darbeyi YAŞ toplantısından öne çekiyorlar. Peki o 122 general ve amiral 15 Temmuz’da ne yapıyor? Darbeye iştirak edenler ve daha sonra tespit edilenlerle birlikte 122 ismin FETÖ’cü olduğu tespit ediliyor. Yani tam isabet."

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti