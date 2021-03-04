Abdulkadir Selvi'den çarpıcı HDP yorumu: Kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil!

Son zamanlarda siyaset gündeminden düşmeyen HDP'nin kapatılması çağrılarını değerlendiren Abdulkadir Selvi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenen Kobani iddianamesinin HDP hakkında inceleme başlatıldığı şeklinde yorumlandığına dikkat çekerek bunun rutin bir uygulama olduğunu ve partinin kapatılması yönünde bir çalışmanın henüz başlatılmadığını ifade etti.

"KOBANİ İLE HDP'NİN KAPATILMASINI AYRI TUTUYORLAR"

MHP Henel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sıklıkla söz ettiği HDP'nin kapatılması gerekliliği ve "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir" ifadeleri üzerine bu konunun bir anda ana gündem haline geldiğini kaydeden Selvi, AK Parti'nin, Kobani soruşturması ile HDP'nin kapatılması eylemlerini birbirinden ayrı tuttuğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'eller hemen kalkar iner' sözünü hatırlattı ve Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldiğinde AK Parti milletvekillerinin 'evet' oyu vereceklerini söyledi.

"YARGITAY DAVA AÇMAZSA MHP BAŞVURACAK"

HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan’ın ise Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi olmadığını hatırlatan Selvi, MHP'nin 'HDP kapatılsın' isteğine değinerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kapatma davası açmadığı takdirde partinin, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracağını ifade etti.

"TÜM ŞARTLAR HAZIR AMA..."

AK Parti'nin geçmişte kapatılma davasıyla karşı karşıya geldiğini hatırlatan Selvi, bu nedenle AK Partili yetkililerin parti kapatmaya sıcak bakmadığını ve tüm şartlar hazır olmasına rağmen HDP'nin kapatılması yönünde harekete geçmediklerini vurguladı.

"REFORM SÜRECİ İÇİN OLUMLU OLMAYACAK"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kobani iddianamesini istemesini rutin bir uygulama olarak ifade eden Selvi, "HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak." ifadeleriyle yazısını sonlandırdı.