Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN Türk ekranlarında yer alan bir programa konuk oldu. Ağar'ı izleyen vatandaşlar ise gözünde gördükleri bandajın nedenini merak etti. İşte, Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var? sorularının yanıtı...

ABDULLAH AĞAR'IN GÖZÜNE NE OLDU? NEDEN GÖZÜNDE BANDAJ VAR?

Gözündeki bandajla sevenlerini korkutan Abdullah Ağar'ın rahatsızlığının nedeni henüz bilinmemektedir. Ancak, gözünden ufak bir operasyon geçirdiği biliniyor. Sosyal medyada vatandaşlar Ağar'a geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor.