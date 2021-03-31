Abdullah Avcı istedi, Trabzonspor bombaları patlatacak: Kenan Karaman, Umut Meraş ve Enis Destan

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan ve ligde 55 puanla dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, gelecek yıl şampiyonluk yarışında mücadeleci bir takım kurmak için harekete geçti. Bu kapsamda Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımdan ayrılması beklenen Marlon'un yerine sol beke Fransa'da Le Havre forması giyen Umut Meraş'ın transfer edilmesini istedi.

Forvet bölgesine de takviye için Avcı'nın Almanya Ligi'nde Fortuna Düsseldorf forması giyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu Kenan Karaman ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan'ın transfer edilmesini istiyor.

Umut Meraş

Kenan Karaman

Enis Destan

Kaynak: Sabah, Bölge Gündem