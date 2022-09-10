Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi bir hayli kırık! 31 maçta sadece 4 kez kazandı!

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, çalıştırdığı takımların başında çıktığı Avrupa kupası maçlarında sadece 4 galibiyet alarak zayıf bir performans sergiledi.

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Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi bir hayli kırık! 31 maçta sadece 4 kez kazandı!

Trabzonspor'un başında şampiyon olarak 38 yıllık hasrete son veren teknik direktör Abdullah Avcı, takımının başında bu sezon çıktığı Avrupa Kupası maçlarında başarısız bir performans sergiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Kopenhag'a ilk maçta 2-1 yenilen bordo mavili takım, evinde ağırladığı Danimarka ekibiyle de 0-0 berabere kaldı.

Bordo mavili takım, Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından kaldığı UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamadı. Bordo mavili takım, H Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü. Bu sonuçla teknik direktör Avcı'da Avrupa kupası maçlarındaki kötü gidişatını devam ettirdi.

Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi bir hayli kırık! 31 maçta sadece 4 kez kazandı!

ABDULLAH AVCI'NIN TAKIMLARI GALİP GELEMİYOR

Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 31 maçın 27'sinde galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu karşılaşmalarda Avcı, 17 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi bir hayli kırık! 31 maçta sadece 4 kez kazandı!

3 MAÇI BAŞAKŞEHİR İLE KAZANDI

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.

Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA LİGİ'E VEDA ETTİ

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.

Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

TRABZONSPOR İLE GALİBİYET ELDE EDEMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremedi ve taraftarını üzdü.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi bir hayli kırık! 31 maçta sadece 4 kez kazandı!

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

ABDULLAH AVCI TAKIMLARININ AVRUPA MAÇLARI SONUÇLARI

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSonuç
2015-2016UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuAZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir2 - 0
2015-2016UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda)1 - 2
2016-2017UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan)0 - 0
2016-2017UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuRijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir2 - 2
2016-2017UEFA Avrupa Ligi play-off turuM. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)1 - 2
2016-2017UEFA Avrupa Ligi play-off turuShakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir-2 - 0
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuClub Brugge (Belçika)-M. Başakşehir3 - 3
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Club Brugge (Belçika)2 - 0
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuM. Başakşehir-Sevilla (İspanya)1 - 2
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuSevilla (İspanya)-M. Başakşehir2 - 2
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan)0 - 0
2017-2018UEFA Avrupa LigiBraga (Portekiz)-M. Başakşehir2 - 1
2017-2018UEFA Avrupa LigiHoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir3 - 1
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya)1 - 1
2017-2018UEFA Avrupa LigiLudogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir1 - 2
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Braga (Portekiz)2 - 1
2018-2019UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Burnley (İngiltere)0 - 0
2018-2019UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuBurnley (İngiltere)-M. Başakşehir1 - 0
2019-2020UEFA Avrupa LigiSlovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş4 - 2
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Wolverhampton (İngiltere)0 - 1
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Braga (Portekiz)1 - 2
2019-2020UEFA Avrupa LigiBraga (Portekiz)-Beşiktaş3 - 1
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Slovan Bratislava (Slovakya)2 - 1
2019-2020UEFA Avrupa LigiWolverhampton (İngiltere)-Beşiktaş4 - 0
2021-2022UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuTrabzonspor-Molde (Norveç)3 - 3
2021-2022UEFA Konferans LigiMolde (Norveç)-Trabzonspor1 - 1
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma (İtalya)1 - 2
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma (İtalya)-Trabzonspor3 - 0
2022-2023UEFA Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag (Danimarka)-Trabzonspor2 - 1
2022-2023UEFA Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag (Danimarka)0 - 0
2022-2023UEFA Avrupa LigiFerencvaros (Macaristan)-Trabzonspor3 - 2

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