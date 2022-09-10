Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi bir hayli kırık! 31 maçta sadece 4 kez kazandı!

Trabzonspor'un başında şampiyon olarak 38 yıllık hasrete son veren teknik direktör Abdullah Avcı, takımının başında bu sezon çıktığı Avrupa Kupası maçlarında başarısız bir performans sergiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Kopenhag'a ilk maçta 2-1 yenilen bordo mavili takım, evinde ağırladığı Danimarka ekibiyle de 0-0 berabere kaldı.

Bordo mavili takım, Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından kaldığı UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamadı. Bordo mavili takım, H Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü. Bu sonuçla teknik direktör Avcı'da Avrupa kupası maçlarındaki kötü gidişatını devam ettirdi.

ABDULLAH AVCI'NIN TAKIMLARI GALİP GELEMİYOR

Avcı , kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 31 maçın 27'sinde galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu karşılaşmalarda Avcı , 17 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

3 MAÇI BAŞAKŞEHİR İLE KAZANDI

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı , turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.

Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA LİGİ'E VEDA ETTİ

Abdullah Avcı , Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.

Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

TRABZONSPOR İLE GALİBİYET ELDE EDEMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremedi ve taraftarını üzdü.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

ABDULLAH AVCI TAKIMLARININ AVRUPA MAÇLARI SONUÇLARI

Abdullah Avcı 'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle: