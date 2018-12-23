Abdullah Oğuz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDULLAH OĞUZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Haziran.1958

Abdullah Oğuz kaç yaşında : 60

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Yönetmen, Prodüktör, Senarist

Abdullah Oğuz doğum yeri : İstanbul

ABDULLAH OĞUZ BİYOGRAFİSİ

Abdullah Oğuz, 17 Haziran 1958 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Yönetmen Orhan Oğuz (d.1948) abisidir.

İstanbul Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1983 yılında New York’ ta ANS International’ı kurdu. 1987 yılında prodüksiyon işine girdi ve reklam filmleri de çekmeye başladı. 1992 yılında ANS International Türkiye şirketini kurdu. 1993 yılında Amerika’ da “All My Children”, “General Hospital”, “Loving”gibi Soap operaların yapımcısıyla da Türkiye’ de ilk defa günlük pembe diziler gerçekleştirildi.

“ANS International” ile drama ve game show formatlarını ekrana taşıdı. Dünyanın en büyük format ve distribution firmalarından “Frementle International” ile yapılan çözüm ortaklığı sayesinde 2 senede 17 tane yarışma programı Türkiye’ ye uyarlandı. ANS‘nin ekrana taşıdığı “Evdeki Yabancı” Türkiye’ derld Entertainment’ ın “Wheel of Fortune” isimli yarışma ve eğlence programı Türkiye’ de ANS tarafından “Çarkıfelek” adıyla uyarlanarak 1.5 sene Kanal D’ nin Prime Time’ da birinci kanal olmasını sağladı. “Çarkıfelek” programı bununla kendi türünde bir ilke imza attı. “Wheel of Fortune” programının değişik adlar altında yapıldığı ve yayınlandığı ülkeler arası yarışmalarda, Türkiye’ de yapılan formatıyla 4 sene üst üste bütün kategorilerdeki ödülleri topladı.

Abdullah Oğuz yapımcılığını üstlendiği ve ilk bölümlerini New York’ta yönettiği “Asmalı Konak” dizisi reyting anlamında yayınlandığı dönemde ve hala Türk televizyon tarihinin en yüksek reytingli dizisi olma özelliğini taşıyor.

Abdullah Oğuz, reklam, klip, dizi ve televizyon programları yapımcılığı ve yönetmenliğinin yanı sıra “O Şimdi Asker” (2003), “Mustafa Hakkında Her Şey” (2003) ve “Bir Tutam Baharat” (2003) filmlerine yapımcı; 2003 yılının bir numaralı filmi olan; “ Asmalı Konak Hayat” ile “O Şimdi Mahkum” (2005) filmlerine ise yapımcı ve yönetmen olarak imzasını attı. “Asmalı Konak Hayat” ve “O Şimdi Asker” vizyonda oldukları dönemde (2003) en iyi gişe sıralamasında ilk iki sırayı paylaştılar.

Abdullah Oğuz, ayrıca film distribütörlüğü de yapmaktadır.

Dünyada ilk kez uygulanan, posta ile alışveriş şirketi için video kataloğu geliştirdi ve iyi bir satış grafiği yakaladı. Bu pazarlama konseptinin başarısı “Wall Street Journal” da kapak haberi oldu.

2004 yılında yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı “O Şimdi Mahkum” filminde başrolü Yavuz Bingöl, Levent Kazak, Gökhan Özoğuz, Erkan Can ve Zafer Algöz ile paylaşmıştır.

Abdullah Oğuz’un ilk eşi Amerikalı idi, ondan boşanıp Selay Tozkoparan ile evlendi.

Abdullah Oğuz, yapımcı Selay Tozkoparan ile evli idi, 2006 yılında boşandılar. İlk eşinden İlker ve Evren, ikinci eşinden Maya (d.2003) adlarında üç çocuğu vardır.

Abdullah Oğuz Ödülleri:

2008 - 13. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali - Halk Jürisi Ödülü (Mutluluk)

2008 - 19.Ankara Film Festivali - Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü (Mutluluk)

2008 - 1.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Film (Mutluluk)

2002 - 10.Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri - En İyi Tv Dizisi (Asmalı Konak)

Abdullah Oğuz Filmleri ve Dizileri :

Abdullah Oğuz Yönetmen :

2017 - Çember: Şehrin Günahları (TV Filmi)

2017 - Çember: Oyunu Bozuyorum (TV Filmi)

2017 - Çember: Evimdeki Yabancılar (TV Filmi)

2017 - Babamın Günahları (TV Dizisi)

2016 - Kanıt : Ateş Üstünde (TV Dizisi)

2015 - Senden Bana Kalan (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam 2. Sezon (TV Dizisi)

2011 - Şüphe (TV Dizisi)

2009 - Yeni Baştan (TV Dizisi)

2009 - Yapma Diyorum (TV Dizisi)

2008 - Sıcak (Sinema Filmi)

2007 - Mutluluk (Sinema Filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)

2005 - Bıçak Sırtı (TV Dizisi)

2004 - Ah Be İstanbul (TV Dizisi)

2003 - Asmalı Konak-Hayat (Sinema Filmi)

2002 - Asmalı Konak (TV Dizisi)

1994 - Top Model (TV Dizisi)

1993 - Son Söz Sevginin (TV Dizisi)

Abdullah Oğuz Senaryo :

2008 - Sıcak (Sinema Filmi)

2007 - Mutluluk (Sinema Filmi)

2003 - Asmalı Konak - Hayat (Sinema Filmi)

Abdullah Oğuz Yapımcı :

2017 - Niyazi Bey (TV Filmi)

2016 - Kanıt : Ateş Üstünde (TV Dizisi)

2015 - Senden Bana Kalan (Sinema Filmi)

2014 - Aşk Ekmek Hayaller (TV Dizisi)

2012 - Patlak Sokaklar - Gerzomat (Sinema Filmi)

2010 - 2012 - Kanıt (TV Dizisi)

2009 - Yeni Baştan (TV Dizisi)

2009 - Yapma Diyorum (TV Dizisi)

2008 - Sıcak (Sinema Filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)

2006 - 29-30 (TV Dizisi)

2005 - O Şimdi Mahkum (Sinema Filmi)

2005 - Bıçak Sırtı (TV Dizisi)

2004 - Tam Pansiyon (TV Dizisi)

2004 - Ah Be İstanbul (TV Dizisi)

2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)

2003 - Mustafa Hakkında Herşey (Sinema Filmi)

2003 - Kampüsistan (TV Dizisi)

2003 - Estağfurullah Yokuşu (TV Dizisi)

2003 - Büyümüş de Küçülmüş (TV Dizisi)

2003 - Asmalı Konak - Hayat (Sinema Filmi)

2002 - O Şimdi Asker (Sinema Filmi)

2002 - Karaoğlan (TV Dizisi)

2002 - Bayanlar Baylar (TV Dizisi)

2002 - Asmalı Konak (TV Dizisi)

2000 - Evdeki Yabancı (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar (TV Dizisi)

1993 - Son Söz Sevginin (TV Dizisi)

Abdullah Oğuz Kurgu :

2007 - Mutluluk (Kurgu) (Sinema Filmi)

Abdullah Oğuz Yönetmen Ekibi :

2010 - 2012 - Kanıt (TV Dizisi) (Teknik Yönetmen)

Abdullah Oğuz Yönetmenliğini yaptığı Klipler :

1994 - Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı

1994 - Tarkan - Dön Bebeğim

1994 - Sertab Erener - Rüya

1995 - İzel Çeliköz - Hasretim

1995 - Emel Müftüoğlu - Hovarda

1995 - Gökhan Kırdar - Yatağına Göz Koydum

1995 - Sibel Alaş - Adam

1995 - Burak Kut - Yaşandı Bitti

1995 - Seçil Hekimoğlu - Uhde

1995 - Ercan Saatçi - Biz Burdayız

1996 - Levent Yüksel - Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim

1996 - Kayahan - Aşk Bayrakları

1996 - Sima Sarıkaya - Herşeye Rağmen

1996 - Ercan Saatçi - Tam 14 Saat Oldu

1996 - Sibel Bilgiç - Alışamadım

1996 - Kenan Doğulu - Hiç Bana Sordun Mu?

1996 - Al Bano & Romina Power - Impossible

1996 - Ufuk Yıldırım - Tutkunum

1996 - Ercan Saatçi - Dokunmayın

1996 - Kayahan - Ben de İnsanım

1997 - Ege (şarkıcı) - Karanlıktan Aydınlığa

1997 - Çelik Erişçi - Sevdan Gözümün Bebeği

1998 - Demet Sağıroğlu - Yarın Olmaz

2002 - Özcan Deniz - Dön Desem

2004 - Özcan Deniz - Canım

2006 - Banu Zorlu - Gönül Çiçekleri

2011 - Timuçin Esen - Maalesef

Kaynak:Biyografi.info