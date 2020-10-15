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  3. Abdullah Önemli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Abdullah Önemli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sakarya'nın önemli iş insanlarından olan Abdullah Önemli koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Abdullah Önemli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sakarya'da ikamet eden Ensar Makine'nin sahibi 55 yaşındaki Abdullah Önemli koronavirüse yakalanmıştı. Sağlığına kavuşması için hastanede tedavi altına alınan Önemli, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Durumunda olumlu gelişme gözlenmeyen Abdullah Önemli bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Önemli'nin ölümü Sakarya'da derin üzüntüye yol açtı.

Önemli'nin cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Rüstemler Mahallesinde bulunan mezarlıkta Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

ABDULLAH ÖNEMLİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Sakarya'da ikamet eden Abdullah Önemli Ensar Makine'nin sahibidir. 55 yaşındaki Önemli, Sakarya'da sevilen bir insandı. Koronavirüs salgınına yakalanmış tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Tayfun Altuntaş
Editör


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