Abdullah Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Abdullah Şahin'in biyografisi...

Abdullah Şahin kimdir? sorusu, televizyon izleyicisinin gündeminde yer alıyor. Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Şahin hakkında çeşitli konular merak edildi. Bizler de haberimizde Abdullah Şahin nereli, kaç yaşında, mesleği ne? sorularına yanıt verdik. Haberin detaylarında Abdullah Şahin'e dair bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte, Abdullah Şahin'in biyografisi...

ABDULLAH ŞAHİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? İŞTE, ABDULLAH ŞAHİN'İN BİYOGRAFİSİ...

Abdullah Şahin, 1 Ocak 1948 tarihinde Bursa’da subay bir baba, öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gazeteci yazar Haluk Şahin abisidir. 14 yaşında Bursa’da Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda sahne aldı. İstanbul’da hukuk fakültesinde okuyan abisi Haluk Şahin’in yanında kalarak konservatuvarda tiyatro bölümünü tamamlayarak mezun oldu.

Tiyatro oyunculuğu yapmaya başlayan Şahin, Enver Demirkan ile tanıştıktan sonra tek kanallı TRT televizyonu döneminde birlikte "Nokta ile Virgül" adlı ikili kurup televizyonda gösteriler yapmaya başladılar. İkili olarak Nokta ile Virgül adıyla televizyondaki popülaritelerini sinemaya ve gazino sahnelerine taşıdılar. Daha sonra 1982 yılında Enver Demirkan ile birlikte "Nokta ile Virgül " tiyatrosunu kurdular. 1983 yılında Enver Demirkan tiyatroyu ona bırakarak ayrıldı. Abdullah Şahin, Nokta tiyatrosu adı ile devam etti.

Abdullah Şahin, tiyatronun yanı sara birçok sinema filminde de rol almıştır. Mesleği yönetmenliktir.

EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI

1.eşi: Abdullah Şahin, 1972 yılında ilk evliliğini oyuncu Nilgün Belgün ile yaptı. Boşandılar. Bu evlilikten Oylum Şahin (d. 13 Şubat 1973) adında kızı var.

2.eşi: 1982 yılında Belgin Şahin ile evlendi. Eylül 2012 tarihinde 30 yıllık ikinci eşi Belgin Şahin'e boşanma davası açtı. 1993 doğumlu bir oğlu vardır.

FİLM VE DİZİLER

Yönetmen :

2000 - Süper Şamata (Sinema Filmi)

1995 - Mülayim Üçüz Doğurdu (TV Filmi)

FİLMOGRAFİ

2017 - Deli Aşk (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Sinema Filmi)

2012 - Ateşteki Kağıtlar (İmpala) (Sinema Filmi)

2005 - Ispanaktan Nağmeler (Sinema Filmi)

2000 - Süper Şamata (Sinema Filmi)

1995 - Mülayim Üçüz Doğurdu (TV Filmi)

1985 - Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül(Nokta) (Sinema Filmi)

1984 - Güldürme Beni (Nokta) (Sinema Filmi)

1981 - Yapışık Kardeşler (Banker BireBeş - Nokta) (Sinema Filmi)

1981 - Uyanık Aptallar (Nokta) (Sinema Filmi)

1980 - Şaşkın Milyoner (Nokta) (Sinema Filmi)

1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür (Nokta) (Sinema Filmi)

1976 - Ah Ne Güzel Nane Şekeri (Tarık) (Sinema Filmi)

1975 - Evde Kalmış Kızlar (Sinema Filmi)

1972 - Şehvet Kurbanı (Cahit'in İş Arkadaşı) (Sinema Filmi)