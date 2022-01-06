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Abdullah Yüksel kimdir? Kaç yaşındaydı? | Büyük Camii'nin eski müezzini Abdullah Yüksel neden öldü?

Bolu’da ‘Milyoner İmam’ olarak tanınan Abdullah Yüksel'den acı haber geldi. Bu kapsamda Büyük Camii'nin eski müezzinlerinden Abdullah Yüksele ilişkin arama yapılmaya başlandı. Peki Abdullah Yüksel kimdir? Kaç yaşındaydı? | Büyük Camii'nin eski müezzini Abdullah Yüksel neden öldü? Detaylar haberimizde...

Abdullah Yüksel kimdir? Kaç yaşındaydı? | Büyük Camii'nin eski müezzini Abdullah Yüksel neden öldü?

2001'de gelir vergisi rekortmenleri sıralamasında birinci olup 43 milyar 323 milyon 598 bin lira ile birçok sanayiciyi geride bırakarak rekor kıran Abdullah Yüksel merak konusu oldu. Abdullah Yüksel'in ölüm haberi sonrası internette hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki Abdullah Yüksel kimdir? Kaç yaşındaydı? | Büyük Camii'nin eski müezzini Abdullah Yüksel neden öldü? İşte ayrıntılar....

ABDULLAH YÜKSEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Abdullah Yüksel, Büyük Camii'nin eski müezzinlerinden biridir. Bolu’da ‘Milyoner İmam’ olarak bilinen Abdullah Yüksel hayatını kaybetti.

BÜYÜK CAMİİ'NİN ESKİ MÜEZZİNİ ABDULLAH YÜKSEL NEDEN ÖLDÜ?

ilk kez 2001 yılında ödediği vergiyle Türkiye'nin gündemine giren Abddullah Yüksel 1 hafta kadar önce koronavirüse yakalandı. Yüksel, tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gayrimenkul zengini olan emekli imam Yüksel, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir isim. 2001 yılında Bolu'da 'Menkul sermaye iradı' ile vergi rekortmeni olan Yüksel, başına gelen iki olayla gündem olmuştu. 

2006 yılında da evinin yakınında 2 kişi tarafından kaçırılmak istenirken, bağırması üzerine 2 kişi kaçmıştı. Polis daha sonra 2 kişiyi yakalamıştı.

İkinci olay ise 2015 yılında yaşandı. Abdullah Yüksel'in  Bolu’nun Umutkent Mahallesi'ndeki evinde yaşanan ve filmleri aratmayan olay uzun süre gündemden düşmedi.

Abdullah Yüksel'in evini basan 4 kişi, emekli imamı, evde bulunan yardımcısı bir kadın ile 2 kişiyi silahla tehdit etti. 3 kişinin ellerini ve ayaklarını bağladılar ve  Yüksel'den evde bulunan insanların canlarına karşılık 250 bin TL fidye istediler.

Evi basan kişilerden birinin refakat ettiği Abdullah Yüksel para çekmek için İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir bankaya gidip 250 bin TL çekmek istediğini söyledi.

Abdullah Yüksel'in tavırlarından şüphelenen banka görevlileri polisi arayarak ihbarda bulundu. Görevliler Abdullah Yüksel'i bankada oyalarken, polis ekipleri kısa sürede bankaya geldi.

Hemen eve giden polisler, 3 kişinin elleri ve ayaklarındaki ipleri çözdüğünü, silahlı kişilerin ise kaçtığını tespit etti. Olaya karıştığı tespit edilen 3’ü kadın 7 kişi polis tarafından yakalanmıştı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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