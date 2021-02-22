AK Parti Hakkari İl Başkanı 22 Şubat Pazartesi günü yapılan kongreyle seçildi. Peki Abdulmuttalip Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Abdulmuttalip Özbek AK Parti Hakkari İl Başkanı mı oldu? İşte ayrıntılar...

ABDULMUTTALİP ÖZBEK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Abdulmuttalip Özbek, 8 Mayıs 1963 yılında Hakkâri'de dünyaya geldi.

Abdulmuttalip Özbek'in babasının ismi Cemil, annesinin ismi ise Hadice'dir.

Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü'nnden mezun olan Abdulmuttalip Özbek, Hakkâri Belediye Başkanlığı'nda İnşaat Teknikeri ve Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı.

Belediye Sendikası Üyeliği, İnsanca Yaşama ve Dayanışma Derneği (İYAŞ) Onursal Başkanlığı görevlerinde bulunan Abdulmuttalip Özbek AK Parti Hakkari İl Başkanı oldu.

ABDULMUTTALİP ÖZBEK AK PARTİ HAKKARİ İL BAŞKANI MI OLDU?

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek yapılan kongreyle başkan seçildi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Özbek, evli ve 3 çocuk babasıdır.