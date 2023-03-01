Abdulrasaq Alamu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrasaq Alamu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrasaq Alamu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrasaq Alamu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrasaq Alamu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrasaq Alamu-Tajudeen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrasaq Alamu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulrasaq Alamu'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrasaq Alamu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrasaq Alamu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Chippenham
Abdulrasaq Alamu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrasaq Alamu şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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