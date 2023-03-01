Abdulrasaq Alamu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrasaq Alamu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulrasaq Alamu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulrasaq Alamu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.