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Abduroziq kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

Düzenlenen dövüş yarışında TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov ile kapışan Tacikistanlı şarkıcı Abduroziq, internette vatandaşlar tarafından Abduroziq kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar? soruları çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Abduroziq kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

Abduroziq kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar? soruları şu sırlar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de Tacikistanlı şarkıcı Abduroziq ile detayları haberimizde yer verdik.

ABDUROZİQ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

19 yaşında olan Abduroziq, 2002 yılında Tacikistan'da doğmuştur. Sosyal medyada paylaştığı video ve yayınladığı videolar ile ünlüdür.

Abduroziq kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

91 cm boyundaki TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov, 19 kilodur.

Abduroziq kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar?

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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