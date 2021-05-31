Abduroziq kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar? soruları şu sırlar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de Tacikistanlı şarkıcı Abduroziq ile detayları haberimizde yer verdik.

ABDUROZİQ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

19 yaşında olan Abduroziq, 2002 yılında Tacikistan'da doğmuştur. Sosyal medyada paylaştığı video ve yayınladığı videolar ile ünlüdür.

BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

91 cm boyundaki TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov, 19 kilodur.