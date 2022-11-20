Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Hayatını kaybeden torunu için taziye mesajı: "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım..."

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'nin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bostancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis yaşanan olay sonrasında inceleme başlattı.