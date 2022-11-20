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Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Hayatını kaybeden torunu için taziye mesajı: "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım..."
Galatasaray'ın eski yönetici Abdurrahim Albayrak bugün bir AVM'nin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden torunu için taziye mesaj paylaştı.
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