Abdurrahman Dilipak, aç gözlü insanlara seslendi! "Cehenneme doğru koşar adımlarla giderler"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında Ramazan Bayramı sevincine yer verdi. Bayram çocuklarının topladıkları şekerlerden, mutluluklarına dair yer verdiği köşe yazısında aç gözlülüğe de dikkat çekti. Ramazan boyunca verilen sözlerin tutulması gerektiğine dikkat çeken Dilipak, "Peki, tevbe edecek miyiz?" sorusunu okurlarına yöneltti.

"CEHENNEME KOŞAR ADIMLAR"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında şeytanın çocukların aklına daha kolay girdiğini, memnuniyetsiz neslin yetiştiğini belirterek, büyüklerin aç gözlü olmalarına da değindi. Gözü aç olan insanlar için, " Şeytan onların tatmin olmaz iştihalarını sürekli kışkırtır ve ötekilerin sahip oldukları ile kendilerini sürekli yarış içinde, kıskançlıklarını artırarak, baş döndürücü bir yarışa sokar. Güç sarhoşluğu içinde gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var hissetmez olurlar, hep daha fazlasını isterler. Cehenneme doğru koşar adımlarla giderler. Mallarının bereketi olmaz. Sağlıklarını kaybederler, yedikçe açlıkları artar. Yedikçe korkuları artar! Başkalarının hasedinden ve sahip oldukları şeyleri kaybetmekten korkarlar. Haber veriyorum, onların korktukları ne varsa, hakettiklerinin tam karşılığı, elbet, bir gün, mutlaka başlarına gelecektir." ifadelerine yer verdi.