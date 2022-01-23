Abdurrahman Dilipak, "Batı daha uygar" diyenlerin ağzını kapadı! "Fuhuş da fahişelik... Seks turizm merkezi..."

Yazar Abdurrahman Dilipak, Batı'yı çok daha uygar bulan kesimi hedef aldı. Yeni yazısında, Batılıların fahişeliğe ve fuhuşa oldukça meraklı olduklarını belirten Dilipak, seks turizminin merkezini de açıkladı. Merkezin Tayland olduğunu hatırlatan ünlü yazar, en çok müşterinin Batılılar olduğuna da dikkat çekti. Fuhuş ve fahişeliği örnek alan ve buna merak duyan ülkeleri bir bir sıralayan Dilipak, listede İslam ülkelerinin olmadığını da hatırlattı.

"ZENGİN ÜLKELER BAŞI ÇEKİYOR"

Fuhuş ve fahişelikte başı çeken ülkelerin zengin olduğuna dikkat çeken Dilipak, çaresizlikten değil, zevkten bu mesleğin icra edildiğini savundu. Dilipak yazısında, "Dünyada en fazla fuhuş bir Asya ülkesi olan Tayland’da ve burası aynı zamanda Sex Turizminin merkezi. En fazla müşterileri de batılılar. Eski adı Siyam! İlk 10’daki diğer ülkelerin tamamı Batı Avrupalı. Sırası ile ilk sex fuarının yapıldığı ülke olan Danimarka, İtalya, Almanya, Fransa, Norveç, Belçika, İspanya, İngiltere, Finlandiya. Bu ülkelerden 3’ü İskandinav ülkesi. Peki hırsızlıkta durum ne? Tabii hırsızlık deyince, ekmek mi çalıyor, elmas mı, ona da bakmak gerek. Sanırsınız ki, en fazla hırsızlık herhalde Afrikada’dır. Sıkı durun 1. sırayı Danimarka ve Finlandiya paylaşıyor. 2. sırada Zimbabve var o da aslında Hristiyan bir ülke. Listede tek bir İslam ülkesi yok, Afrika dahil. Ardından Avustralya, Kanada geliyor. Onları Yeni Zelanda takip ediyor. Sonra Hindistan, Hindistan’ı İngiltere ve Galler takip ediyor. ABD 8. sırada, 9. sırada İsveç ve 10. sırada Güney Afrika. Bu listede de bir tek İslam ülkesi yok. Hatta yoksul ülkeler değil, zengin ülkeler başı çekiyor. " ifadelerine yer verdi.