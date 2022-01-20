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  3. Abdurrahman Dilipak fena patladı! "HES Kodu, maske, mesafe, PCR, aşı durdurulsun ve milletten özür dilensin!"

Abdurrahman Dilipak fena patladı! "HES Kodu, maske, mesafe, PCR, aşı durdurulsun ve milletten özür dilensin!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, aşı dayatması karşıtlığını yeniden gözler önüne serdi. Dilipak, artık zorunlu sayılmayan PCR testlerine dikkat çekerek, "Gecikmiş adalet, adalet değildir. HES Kodu, maske, mesafe, PCR, aşı durdurulsun ve milletten özür dilensin!" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak fena patladı! "HES Kodu, maske, mesafe, PCR, aşı durdurulsun ve milletten özür dilensin!"

Her gün kaleme aldığı köşe yazılarıyla gündemin adeta seyrini değiştiren yazar Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz gün "kenevir" açıklamalarıyla sosyal medyanın nabzını tutmuştu. Bu defa aşı dayatması karşıtlığını gözler önüne seren Dilipak, maske, mesafe, HES kodu gibi koronavirüs tedbir amaçlı uygulanan materyal ve uygulamaların kaldırılması gerektiğini savundu.

Abdurrahman Dilipak fena patladı! HES Kodu, maske, mesafe, PCR, aşı durdurulsun ve milletten özür dilensin!

"DURDURULSUN VE MİLLETTEN ÖZÜR DİLENSİN"

Maskenin bulaşıcılığını arttırdığını her fırsatta kaleme döken Dilipak, maske, mesafe, PCR, HES kodu ve aşıların durdurulması gerektiğine dikkat çekti. Diyanet'ten açıklama beklediğini de belirten Dilipak, "Bekliyoruz! Diyanet maske konusunda Cumadan önce bir açıklama yapsın, Adalet Bakanı ve HSK, Viranşehir savcısı hakkındaki soruşturmada kararlarını versinler, geciken adalet adalet değildir. HES Kodu, maske, mesafe, PCR, aşı durdurulsun ve milletten özür dilensin!" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak fena patladı! HES Kodu, maske, mesafe, PCR, aşı durdurulsun ve milletten özür dilensin!Abdurrahman Dilipak fena patladı! HES Kodu, maske, mesafe, PCR, aşı durdurulsun ve milletten özür dilensin!

Büşra Mercimek
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