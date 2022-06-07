Abdurrahman Dilipak, LGBT bireylerine korku saldı! "Kapıda şeytanın 3 atlısı sizi bekleyecek!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya ve köşe yazılarıyla yaptığı çıkarımlarla son zamanların en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Din, siyaset, gündem ve sağlığa dair çıkarımlarda bulunan Dilipak, son günlerde LGBT bireylerine dair açıklamalarıyla ön plana çıktı. Son olarak köşe yazısında "Labirent" örneği veren Dilipak, "Kapıda şeytanın 3 atlısı sizi bekleyecek" ifadelerini kullandı.

"KAPIDA ŞEYTANIN 3 ATLISI SİZİ BEKLEYECEK"

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında labirent örneğine yer vererek "Labirente, herkes kendini ifade eden bir renkle boyanmış, sembollerle donatılmış, adeta gökkuşağının altında geçerek girer. Müzik olarak caz, saz, borazan, çan, ilahi her şey var. Ve labirenten geçerken dikkat edin düşüncelerinizi okuyan sensörler vardır ve sizin suali mukadderlerinize cevap verecek uygun profilde kişiler vardır.

Labirenti kurgulayanlar, dindar için mescid, ya da LGBT’liler için uygun mekanlar da hazırlamışlardır. Çünkü onların kadrosunda şeyh de var fahişe de. Hani bize denmişti ya, “Şeytan bizi Allah’la aldatmasın”, dikkat edelim. Labirentin sonuna geldiğinde 3 kapıda Şeytanın 3 atlısı sizi bekler olacak. Ya Şeytanın ordusuna asker yapılırsınız, ya ölüm vadisine atılırsınız. Ya da sonunda bu iki kapıdan birisine çıkışı olan bekleme odasına alınırsınız." ifadelerini kullandı.