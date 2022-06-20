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  3. Abdurrahman Dilipak, nokta atışı yaptı! "Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor!"

Abdurrahman Dilipak, nokta atışı yaptı! "Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor!"

Abdurrahman Dilipak, çağın korkunç boyutta olduğunu söyleyerek, "Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak, nokta atışı yaptı! "Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni köşe yazısında dünyanın çivisinin çıktığını ifade etti. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyleyen Dilipak, "Tehlikeli boyut büyüyor" ifadelerine yer verdi. Dünyanın farklı bir hal aldığını belirten Dilipak, yaşlı insanların torunları yaşındaki çocukları dahi sevemediklerini de söyledi.

Abdurrahman Dilipak, nokta atışı yaptı! Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor!

"PEDOFİLİ ZANNEDİLECEK DİYE KORKAR HALE GELDİLER"

Dilipak yeni yazısında, "Yaşlı adamlar, parkta kız oğlan fark etmez 7 yaşındaki bir çocuğun başını okşasa Pedofili zannedilecek diye korkar hale geldi.

Twitter’de bir il adı yazın bakın ekrana gelen görüntü ne oluyor.

Yorulmayın ya da, eğer ortaokul ya da liseye giden çocuğunuz varsa, sorun bakalım durum ne? 

Ankara’da iseniz, yine şehir merkezindeki AVM’lerde oteller bölgesinde aynı gözlemi yapabilirsiniz.

Güvenilir bir psikolog dostunuz varsa, genel olarak gidişatı sorun. Detaya girmeyin.. 

Abdurrahman Dilipak, nokta atışı yaptı! Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor!

İnkâr gerçeği değiştirmiyor. Bu rezaleti, felaketi hafife olarak, bu kötü gidişatı durduramazsınız. 

Bu sürecin sebebi olan kişi ve kuruluşları deşifre etmezseniz bu durum devam edecek. 

Kim bunlar, neden bu hale geldiler, araştırın bakalım, işin ucu nerelere uzanıyor.

Yahu, memleketimizde onlarca firma ve yüzlerce belediye, LGBT’ye pozitif ayırımcılık uyguluyor. " ifadelerine yer verdi.
Abdurrahman Dilipak, nokta atışı yaptı! Yaşlı adamlar, çocuk başı okşansa pedofili zannedilecek diye korkuyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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