Abdurrahman Dilipak: Yer titrer de üstünde bir de bakmışsınız ot bile kalmamış!

Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında kavimlerden, Bill Gates örneğine kadar birçok konuya değindi. Dilipak yazısında "O; Allah, Bill Gates’in, Elon Musk’ın, DSÖ’nün başkanının, Dünya Ekonomi Forumu’nun, Biden’ın, Kamala Harris’in, Putin’in, Kraliçe’nin, Çin Devlet Başkanı’nın kendini İlah ve Rab zanneden, Tanrı olmaktan söz eden zavallıların da Rabbidir.

Bu dünyada kral ya da hiçbir şeyi olmayan biçareler de Allah’ın mülkünde, ruhsat verilen ölçüde, sınırlı tasarruf imkanına sahiptir. Onların vadesi dolduğunda, onların fil ordularını yok etmek için ebabil kuşları bile yeter. Bir damla su tufan olur, esen rüzgar dondurur ya da yakıcı bir ateşe dönüştürür. Yer titrer de üstünde bir de bakmışsınız ot bile kalmamış.

Dağlar volkan olur ateş kusar, Lut kavminin başına gelen gibi gökten taş yağar başlarına." ifadelerine yer verdi.