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  3. Abdurrahman Dilipak'ın isteği sonuç buldu! Ak Parti tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacak!

Abdurrahman Dilipak'ın isteği sonuç buldu! Ak Parti tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacak!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kenevir açıklamaları Ak Parti'yi harekete geçirdi. Parti, tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacağını açıkladı.

Abdurrahman Dilipak'ın isteği sonuç buldu! Ak Parti tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacak!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, her fırsatta kenevir bitkisinin faydalarını okurlarına sunmaya devam ediyor. "Kenevirin ne olduğunu bilseniz, devlet temin etse bedava olsun dersiniz" açıklamasında bulunan Dilipak'ın isteğine, Ak Parti'den yanıt geldi. Parti, tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacaklarını açıkladı.

Abdurrahman Dilipak'ın isteği sonuç buldu! Ak Parti tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacak!

"TÜRKİYE'NİN KENEVİRE İHTİYACI VAR"

Kenevir açıklamalarıyla sık sık gündemin nabzını tutan Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında "Türkiye'nin kenevire ihtiyacı var" demiş, bitkinin faydalarına dikkat çekmişti. Kenevir tarlalarının yakılmaması gerektiğini savunan Dilipak'ın isteği sonuç buldu. Ak Parti, tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kolları sıvadı. Kanun için teklif sunulacak.

Abdurrahman Dilipak'ın isteği sonuç buldu! Ak Parti tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacak!

Büşra Mercimek
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