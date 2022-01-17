Abdurrahman Dilipak'ın kenevir sevdası devam ediyor! "Türkiye'nin kenevire ihtiyacı var"

Geçtiğimiz yıllarda kenevir açıklamalarıyla ülkenin gündemine oturan Abdurrahman Dilipak, bitkinin faydalarına dikkat çekmekten vazgeçmiyor. Kenevirin Türkiye'de üretilmemesine üzülen Yeni Akit yazarı, "Soruyorum; keneviri yasaklıyorsunuz da, neden solvent, tiner, asetonu yasaklamıyorsunuz?" cümleleriyle duruma tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN KENEVİRE İHTİYACI VAR"

Türkiye'deki kenevir tarlalarının değerlendirilmesi gerekirken yakılarak yok edilmesine tepki gösteren Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, "Üzülüyorum ve utanıyorum. Öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesi görmek üzüyor insanı. Hem kenevir için bu durum böyle, hem bizim için.

Soruyorum; keneviri yasaklıyorsunuz da, neden solvent, tiner, asetonu yasaklamıyorsunuz?!

Batıdan gelen her tavsiyeyi emir telakki eden bilim adamları, siyasetçiler, bürokratlar, media, sivil toplum temsilcileri, bütün batıda kenevir serbest bırakılırken; bu konuda, serbest bırakma değil, doğru kullanımı için mevzuatta iyileştirmeye gitmiyorsunuz.

Ele geçirilen kenevir tarlalarını insafsızca yakıyorsunuz. Neden yed-i emine, TİGEM’e, üniversitelere vermiyorsunuz bu ekimleri. Yakıyorsunuz. Yanan topraktır. Savrulan duman çevreye zarar veriyor kimin umurunda. Kenevir ekimi serbest olursa, Mafia’nın çarkına çomak sokulur. Zaten esrar bulmak isteyip de bulamayan bir Allah’ın kulu var mı bu memlekette. İlkokula kadar düştü bu iş ya hu!

Bu işi yapmak çok kolay olunca herkes bu işe girmek isteyince olmuyor işte. Mafia’nın işine karışıyorsunuz. O zaman sizi ihbar ederler. Uyuşturucudan içeri girenlerin çoğu kontrol dışı unsurlar, piyasaya dışarıdan girmek isteyen grub elemanları ya da torbacı denen gruptan birileridir. Bunun adı “uyuşturucu ile mücadele..." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin bahsi geçen bitkiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dilipak, "Afyon da afyon ekiliyor diye herkes eroinman mı oldu. Kaldı ki, afyon başka maksatla kullanılmaz. Doğru kullanırsan da şifa vesilesi olur. Kenevirin ise bin fazileti, bir riski var. O da doğru kullanılırsa yine şifa kaynağıdır.

Türkiye’nin sağlık olarak, ekonomik olarak, istihdam için acil olarak kenevire ihtiyacı var. Hava için, toprak için, hayvan için, bitkiler için, insanlar için kenevire ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.