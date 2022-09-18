Abdurrahman Dilipak'tan bilim dünyasına ilginç gönderme: "Şeytana kurban edecekleri koyunları öteki dünyaya çağırıyorlar."

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında "Hani Elon Musk, Mars’a yolculuktan söz ediyor ya, sahi Mars’a kim gidecek?!

Bir avuç seçilmiş yanında gen kopyaları ve hafıza kopyaları alınmış bir azınlık! Onu da herhalde Meta Verse aleminden devşirecekler.

Onun için insanları (Şeytana kurban edecekleri koyunları) bu “öteki dünya”ya çağırıyorlar.

Hani Harari, Davos’ta, şu Great Resetçilerin merkez karargâhı olan Dünya Ekonomi Forumunda daha önce bu konularda açıklamalar yapan adam var ya, o insanın maymundan evrildiğini ve bundan sonraki aşamanın insanın Tanrı olması olduğunu söylüyor ya, hadi biz de batılılardan geri kalmayalım, kendi yerli ve milli Tanrımızı icad edelim!!

Yunanlılar (kimse onlar!?) işi çözmüşler: Gaia’nın kendi öz oğlu Uranüs ile birleşmesinden 6 erkek tanrı, Okeanos, Krios, Hyperion, İapetos, Koios, Kronos ve 6 dişi tanrı, Theia, Rhea, Themis Phoebe, Tethys, Mnemosyne ve üç kyklop, Brontes (Gök Gürültüsü), Steropes (Şimşek), Arges (yıldırım) ve yüz kollu olarak tanımlanan Hekatonkheirler, Kottos, Briareus, Gyes doğar. Bu 12 Tanrı Yunan mitolojisinde Titanlar olarak geçer.

Bunlara kalırsa, bırakın İslam’ı, laikliği falan, nasıl bildiğimiz para tedavülden kaldırılacaksa, tanrı da tedavülden kaldırılacak.



Yeni tanrı dişi mi olacak erkek mi? Yoksa İntersex mi, ya da akışkan bir cinsiyette mi! Yeni tanrı sizce hangi cinsten olacak! LGBTQİ ve + tercihlerinden hangisini seçecek, ya da onların cinsiyeti olmayacak mı? Erkek tanrı olacaksa, dişi neden olmasın. Feministler erkek bir tanrının peşinden gitmek istemez.

Hatta “Tanrılar tanrısı” eş tanrı şeklinde olmalı. Peki ya kavga ederlerse, aralarını kim bulacak? O zaman da tanrılar savaşına hazır olun. Lilith şimdiden kızlarının ve de bütün renkleriyle feministlerin kulağına fısıldıyordur: “Hadi hanımlar, sizden de şeyh olsun, sizden de tanrı, sizden de peygamber olsun”. “Lilith aşkına!” birileri mutlaka bu işe el atmalı. Çift cinsiyetli bir tanrı nasıl olur? Cinsiyeti tek ve çift günlerde değişse, ama artık biyolojik cinsiyet olmadığına göre, Haftanın 7 günü 7 cinsiyet nasıl olur aceba!

İster misiniz Globalistler de kendi Rabia’larını şu şekilde özetlesinler: Tek DİN, tek DÜNYA, tek PARA, tekil kişilerden oluşan BİREY’lerin ULUSu ve tek önder: Şeytan! Şeytanın Tanrı olduğu bir dünya! Meta Verse de bakalım Türk-Kürt kavgası olacak mı? Sahi Lilith Şeytanla nasıl geçiniyor?! Şeytanın cinsiyeti ne!? Yani Meta Verse cephesinde işler karışacak bu gidişle.

Tek tanrıyı bilmem ama, her topluluk kendi sanal din ve sanal putunu burada örgütleyebilirler. Tengrici, Şamanist Türkçüler GÖK TANRI için şimdiden hazırlık yapmalı. Tabii dinlerarası diyalogcu Süsülümanlar da!



Bu alemde herkes artık kendi tanrısını kendi yaratabilecek! Aslında 37 tane Türk tanrısı varmış. Korkarım Türk tanrıları ben baş tanrı olacağım diye birbirine girer ve Meta Verse alemini de karıştırırlar.

Kürt Mitolojisinde, Güneş Tanrısı MİTRA, Su Tanrısı ise güzelliği ile ünlü ANAHİTA’ymış..

Bakalım belki tanrılar kendi aralarında birinciyi seçmek için olimpiyad filan düzenlerler, kadın tanrılar da güzellik yarışması düzenlerler.

Bu arada reklam ajansları sanal aleme adım atarken yerli ve milli tanrılarını üretmeye başladılar bile.

“Halim Selim” isimli bir twitter kullanıcısı yazmış: “Şimdilerde ‘New Age’ dini olarak sunulan Hawaii’nin Huna (Hawaii dilinde ‘Gizli Sır’ anlamına geliyor) ruhanî öğretilerinin 7 prensibi:

IKE, KALA, MAKIA, MANAWA, ALOHA, MANA, PONO sahte peygamberi ‘Max Freedom Long’..

‘Aşk Dini’nin sarıldığı farklı bir ambalaj..” Bunların ne anlama geldiğini merak ederseniz, ana sloganları şöyle: Dünyayı nasıl görüyorsan öyledir İKE. MANA bütün güç içten gelir. Sadece şimdiki zaman vardır MAWA. Hiçbir şeyde sınır yoktur KALA. Dikkat neredeyse enerji oraya gider MANAWA. Gerçek mi, değil mi etkisinden belli olur PONO. Sevmek birlikte mutlu olmak demektir ALOHA.. İsterseniz bu alemde kendi BİREY’sel tanrınızı üretebilirsiniz.

İsterseniz liderinizi, şeyhinizi, idol edindiğiniz herhangi birini tanrılaştırabilirsiniz. Yakında siber tanrılardan geçemeyeceksiniz. Onlar sağlık, şans, başarı, mutluluk sunacaklar size. (Dikkat, aramızda kalsın, onların arkasında Şeytanlar, Cinler, insin ve Cin’in şeytanları olacak, onlar size harikalar sunacaklar. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayatın sırlarını kulaklarınıza fısıldayacaklar). Aslında bugün yeryüzünde, birçok kişi, dini, siyasi, ideolojik, yaşam koçu olarak gördüğü, idol haline getirdiği kişileri İlah ve Rab edinmiştir. Onların bu dünyaya geçişleri zor olmayacaklar. Nasıl hiç düşünmeden birileri aşı olmak için önderlerinin arkasından kuyruğa girdilerse, Meta Verse için de aynı şekilde kuyruğa girebilirler.." ifadelerine yer verdi.