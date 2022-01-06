Abdurrahman Dilipak'tan, feministlere saç yolduracak açıklama! "Erkeğin aile reisi olması..."

Geçtiğimiz gün Twitter gündem listesinde yer alan "Ailenin reisi erkektir" etiketine, binlerce eleştiri gelmiş, etiketteki cümleyi savunan insan sayısı, eleştiren sayısından oldukça aşağı seviyede kalmıştı. Son olarak, sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Abdurrahman Dilipak, trendtopic listelerine yükselen konu hakkındaki görüşlerini takipçileriyle paylaştı. Dilipak'ın açıklamaları, feminist bireyleri çileden çıkardı.

"ERKEĞİN AİLE REİSİ OLMASI..."

"Ailenin reisi erkektir" etiketine, Twitter platformundan destek veren Dilipak'ın, "Ailenin reisi erkektir anlayışı bir gelenektir. Üstünlük takva iledir. Belediye başkanı olmak demek o şehrin en iyisi değil, o şehrin emanetini sorumluluğunu üslenmesi demektir. Erkeğin aile reisi olması kadın lehine aile lehine sorumluluk üstlenmesidir." şeklindeki açıklamaları, eleştirileri de beraberinde getirdi.