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Abdurrahman Dilipak'tan infiale yol açacak ifadeler! "Oysa Allah kıskançtır!"

Abdurrahman Dilipak, köşe yazısında yayımladığı yazıda "Oysa Allah kıskançtır" ifadelerine yer verdi. Okurları başta şaşırtan yazının detayları, sonradan hak verdirtti.

Abdurrahman Dilipak'tan infiale yol açacak ifadeler! "Oysa Allah kıskançtır!"

Abdurrahman Dilipak, köşe yazısında yayımladığı yazıyla önce şaşırttı, sonra derin bir nefes aldı. Tarikatlere körü körüne bağlı olan bireylere "Liderimiz, örgütümüz, şeyhimiz, bir şeylere mutlak bağlılığımız, sadakatımız var. Oysa Allah kıskançtır, mutlak bağlılığımız sadece ve sadece Allah’a, Resulüne ve kitabadır" diyen Dilipak, bağımlılığa karşı insanları uyardı.

Abdurrahman Dilipak'tan infiale yol açacak ifadeler! Oysa Allah kıskançtır!

"ŞEYTAN BİZİ ALLAH İLE KANDIRIYOR"

Abdurrahman Dilipak, şeytanın insanı en çok Allah ile kandırdığını belirterek, tek bağlılığın Allah'a olması gerektiğini belirtti. Dilipak, "Ama Şeytan bizi Allah’la kandırıyor ve Allah ve Resulünü, liderimiz, örgütümüz şeyhimizle ilişkilendiriyor zaman zaman. Bu yanlışa düşmeyelim diye Allah kitabında, “Din büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin” diye uyarıyor. Hristiyanlar peygamberlerini “Rab” ilan etmediler mi? Firavun İlahlık taslamamış mı idi" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan infiale yol açacak ifadeler! Oysa Allah kıskançtır!

Abdurrahman Dilipak'tan infiale yol açacak ifadeler! Oysa Allah kıskançtır!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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