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Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT gökkuşağı bayrağına olay sözler! "Demek ki fahişeliğin bayrağı da varmış!"

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na asılan LGBT bayrağı, yazar Abdurrahman Dilipak'ı çileden çıkardı.

Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT gökkuşağı bayrağına olay sözler! "Demek ki fahişeliğin bayrağı da varmış!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda LGBT'li bireylere karşı net bir tavır sergileyen Dilipak, bu defa ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na asılan gökkuşağı bayrağına ateş püskürdü. "Demek ki fahişeliğin bayrağı da varmış" diyen ünlü yazar, destek ve tepki mesajları aldı.

Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT gökkuşağı bayrağına olay sözler! Demek ki fahişeliğin bayrağı da varmış!

"DEMEK Kİ FAHİŞELİĞİN BAYRAĞI DA VARMIŞ"

Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz gün LGBT üyeleri için "Fahişeler" ifadelerine yer vermiş, bir kesimden destek toplarken bir diğer kesimden ise büyük tepki almıştı. Son olarak ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na asılan LGBT bayrağına öfkelenen Dilipak, "Demek ki fahişeliğin bayrağı da varmış. O zaman o bayrağı sahiplenenler belli iken, birileri bunu kendi üzerine alır ki?" ifadelerine yer verdi.

Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT gökkuşağı bayrağına olay sözler! Demek ki fahişeliğin bayrağı da varmış!

Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT gökkuşağı bayrağına olay sözler! Demek ki fahişeliğin bayrağı da varmış!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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