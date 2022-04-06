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Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT yürüyüşündeki öğrencileri hedef alan Cübbeli Ahmet Hoca'ya ayar! "Cübbeliler değil..."

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Cübbeli Ahmet Hoca'nın "LGBT yürüyüşüne İmam hatipliler de gitmiş" cümlelerine tepki gösterdi.

Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT yürüyüşündeki öğrencileri hedef alan Cübbeli Ahmet Hoca'ya ayar! "Cübbeliler değil..."

Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı. "Birileri İHL ile İHALE'yi karıştırmış anlaşılan. Suç sadece o çocuklar da, ailesinde, okulda değil." diyen Dilipak, LGBT yürüyüşündeki imam hatip öğrencilerini hedef alarak, "Yakında çoluk çocuk gavur olacak" diyen Cübbeli'ye gönderme yaptı.

Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT yürüyüşündeki öğrencileri hedef alan Cübbeli Ahmet Hoca'ya ayar! Cübbeliler değil...

"CÜBBELİLER KADAR CÜBBESİZLER DE SORUMLU" 

İstanbul Nişantaşı'nda gerçekleştirilen Onur yürüyüşlerine ülkenin her bir yerinden çok sayıda insan katılım gösterdi. Aralarında imam hatip öğrencilerinin de olduğu bilinen yürüyüşe Cübbeli Ahmet Hoca,  "Bir araştırmaya göre 400 bin genç deist ya da ateist olma tehlikesi var. Bunların yüzde 70'i de namazlı abdestli ailelerin çocukları. Yakında çoluk çocuk gavur olacak. Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı’nda LGBT yürüyüşünde varmış" ifadelerini kullanmıştı.

Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT yürüyüşündeki öğrencileri hedef alan Cübbeli Ahmet Hoca'ya ayar! Cübbeliler değil...

Bunun üzerine Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı üzerinden Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Birileri İHL ile İHALE'yi karıştırmış anlaşılan. Suç sadece o çocuklar da, ailesinde, okulda değil.Peki suçlu kim! Biz hepimiz bu işten derece derece sorumluyuz.Bu işten sadece Cübbeliler değil,cübbesizler de sorumlu" ifadeleriyle tepki gösterdi.Abdurrahman Dilipak'tan, LGBT yürüyüşündeki öğrencileri hedef alan Cübbeli Ahmet Hoca'ya ayar! Cübbeliler değil...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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