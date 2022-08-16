Abdurrahman Dilipak'tan vicdanları sızlatan soru! "O sahip olduğunuz her şeyi, arkanıza bakmadan Allah yolunda feda edebilecek misiniz?"

Abdurrahman Dilipak yeni yazısında okuruna "O sahip olduğunuz her şeyi, arkanıza bakmadan Allah yolunda feda edebilecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdurrahman Dilipak'tan vicdanları sızlatan soru! "O sahip olduğunuz her şeyi, arkanıza bakmadan Allah yolunda feda edebilecek misiniz?"

"O sahip olduğunuz her şeyi, arkanıza bakmadan Allah yolunda feda edebilecek misiniz?" Sorusunu yeni kaleme aldığı yazısında okuruna yönelten Abdurrahman Dilipak, vicdan terazisindeki ağırlığı sorguladı.

Abdurrahman Dilipak'tan vicdanları sızlatan soru! O sahip olduğunuz her şeyi, arkanıza bakmadan Allah yolunda feda edebilecek misiniz?

AKLINIZ MI İMANINIZ MI?

Dilipak yeni yazısında, "Aklınız ve imanınız mı akıl, makam, servetinize yön veriyor, yoksa o sahip olduklarınız mı aklınıza ve imanınıza yön veriyor?. Dikkat: Süleyman olayım derken Karun olmak da var! Sonuçta ya inandığınız gibi yaşayacak ya da yaşadığınız gibi inanmaya başlayacaksınız.

Süslenmeyi ve süslemeyi seviyoruz. Her şeyin fazlası elbette zarar. Görüntü ile gerçek arasındaki fark çok farklı ise bu bir illüzyondur. Mesela bu bir “artırılmış gerçeklik” de olsa, eğer bunun hile olduğunu unutturuyorsanız insanları aldatmış olursunuz.

Ahenk, uyum, ritm güzel. Zaten yaratılmış her şeyin özünde bu var. Bir, onu bozmamak ve korumak gerek. İki, onu görünür kılmak ve o güzelliği kopyalamak, çoğaltmak, yansıtmak​​​​​​ da önemli.

Abdurrahman Dilipak'tan vicdanları sızlatan soru! O sahip olduğunuz her şeyi, arkanıza bakmadan Allah yolunda feda edebilecek misiniz?

Ama, bir şeyi çirkinleştirmek ve onu güzel göstermek elbette doğru olmayacaktır. Hele insanın ayarını, fıtratını, ahlakını bozan bir şeyi güzel gösterir ve insanların aklını başından alırsanız bu da başka bir beladır. Bunu yaparken ya insanın aklını çelersiniz, ya da onun baktığı şeye bir illüzyon, büyü yüklersiniz.

Eğer dünyayı fazlası ile süslerseniz ona bağlanabilirsiniz. Dünyaya sizi daha fazla bağlayabilir bu güzellik ve sizin için ondan ayrılmak daha da zorlaşabilir. Süslemenin sınırı, eğer Allah yolunda mal, can ve sevdiklerinizi feda etmek gerektiğinde sizi bunları düşünüp, bu konuda tereddüt geçirmeyecek, arkanıza bakmayacaksanız sorun yok. Şeytan var, nefsimize taht kurup oturan!" ifadelerine yer verdi

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