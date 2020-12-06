Abdurrahman Uzun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgür Özel hakkında ne dedi? 'Vesikalı' ne demek?

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Uzun, CHP’lileri hedef alarak, “40 vesikalı, bak vesikalı diyorum söyleyemiyorum rahat rahat, 40 vesikalı ana bir araya gelse bunlar gibi bir çocuk doğuramaz” ifadelerini kullandı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Abdurrahman Uzun'un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Abdurrahman Uzun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Abdurrahman Uzun ne dedi? İşte detaylar...

ABDURRAHMAN UZUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Abdurrahman Uzun 16 Mayıs 1981 tarihinde Rize'nin Kendirli beldesinde dünyaya geldi. Eğitim ve öğretimine doğduğu ilde başlayan Uzun, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Öğrencilik yıllarında tiyatro eğitimi alan Abdurrahman Uzun, üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatları bölümüyle başlayarak Beykent Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüyle devam etti. Uzun, 1999 yılından itibaren program sunuculuğu yapıyor.

2007 yılında, yerel formatta yayın yapan Mavi Karadeniz TV’de, Dalga Dalga Karadeniz adlı programın 7 yıl boyunca yapımını ve sunumunu üstlendi. Daha sonra ki iki yıl boyunca Mavi Karadeniz TV’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında birçok toplantı, şenlik, kongre vs. programların sunumlarını gerçekleştirdi. Son olarak Abdurrahman Uzun evli ve 2 çocuk babasıdır.

'VESİKALI' NE DEMEK, TDK ANLAMI NEDİR?

Özgür Özel'e karşı "40 vesikalı, bak vesikalı diyorum söyleyemiyorum rahat rahat, 40 vesikalı ana bir araya gelse bunlar gibi bir çocuk doğuramaz." sözlerini kullanan Abdurrahman Uzun'un ardından 'vesikalı' kelimesi merak ediliyor. Vesikalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vesikalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belgesi olan

- Genelevde çalışmak için elinde resmî izin kâğıdı bulunan (kadın)