Abis ne demek, TDK'ya göre Abis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abis ne demek? Abis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abis kelimesi. Peki abis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abis nedir, abis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Abis kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre abis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri

