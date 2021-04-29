Ablaya Anneler Günü mesajı, sözleri 2022 başlığı şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ABLAYA ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

2022 yılında mayıs ayının ikinci pazarı 8 Mayıs 2022 Pazar günü olacak. Dolayısıyla Anneler Günü 8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

TÜRKİYE'DE ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.

ABLAYA ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2022

Koruyucu ve kollayıcı meleğim benim. Anneler günün kutlu olsun.

Anneden geriye kalan en güzel şey abladır. Anneler günün kutlu olsun.

Küçüktüm cahildim sen bana hayat getirdin ablam. Anneler günün kutlu olsun.

Benim güzel ablacım her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.

Ağladığımda gözümden akan yaşı seven biricik ablacım. Anneler günün kutlu olsun.

Benim güzel ablacım her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.

Sırdaşım, en yakın arkadaşım, canım ablam seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Sevmeyi sevilmeyi hep seninle birlikte öğrendim canım ablam. Anneler günün kutlu olsun.

Koruyucu ve kollayıcı meleğim benim. Anneler günün kutlu olsun. Seni seviyorum canım ablam.

Ablaların bir tanesi hayatımda senin kadar iyi birisini tanımadım. Anneler günün kutlu olsun.

Hayatımda en çok sana güvendim, senden başka güvenecek kimsem yok. Anneler günün kutlu olsun.

Annemin vefatından sonra annem oldun seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun ablam.

Küçükken beni kollarına alıp annelik yapan ablacım seni asla unutmayacağım. Anneler günün kutlu olsun.

Ablam sana ne söylesem az olur yaptığın fedakarlıklar asla ödenmez. Anneler günün kutlu olsun.

Sana söyleyebileceğim o kadar çok söz var ki hiç biri içimdeki sevgiyi anlatamıyor. Anneler günün kutlu olsun.

Düğünümde evlenirken en çok ihtiyacım olan sensin bir tane ablam. Anneler günün kutlu olsun.

Ben yolumu hiç kaybetmedim çünkü benim ışığım ablam hep benimle beraberdi. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Aşk öldürür de çoğu zaman, hasta da eder sersefil de eder ama abla sevgisi yaşatır. Anneler günün kutlu olsun.

Biz; küçücüktük, büyüdük. Sevgisizdik, sevmeyi öğrendik, biz bir bütündük şimdi her şeyiz. Anneler Günün kutlu olsun ablacığım.

ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2021

Ablacım seni canımdan çok seviyorum çok özledim geri dön ne olursun. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun.

Annemden sonra dünyanın en güzel, en sevimli, en cana yakın ve en merhametli annesi, Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Neşe ve mutluluk oldun hayatımda, evlendiğim günde anne sevgisini senden gördüm ablacım. Anneler günün kutlu olsun.

Dünyadaki en tatlı ilişki hangisi diye sorulsaydı vereceğim cevap kardeşlik olurdu. Ablam ile insan her zaman mutlu olurdu. Anneler günün kutlu olsun.

Annemden sonra dünyanın en güzel, en sevimli, en cana yakın ve en merhametli annesi, Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Yüreği temiz bir insan tanıdım. Çok tatlıydı iyi niyetli biriydi. İyi kötü hep benim yanımdaydı o. Kimdi o deme bana o benim canım ablamdı. Anneler günün kutlu olsun.

Hayatın acımasız olduğunu anlayıp öğrendiğim andan itibaren senin var olduğun için yaradana şükreder oldum. Anneler günün kutlu olsun biricik ablam.

Senin için dünyadaki en güzel edebi eserlerden en güzel seçkileri yapmak isterdim ama şimdilik sana sadece Seni Seviyorum demek geldi. Anneler günün kutlu olsun canım ablam.

Senin gibi bir ablam olduğu için herkes beni kıskanıyor, kıskanmakta haklılar çünkü melek gibi bir ablam var. Benim iyi kalpli bir meleğim var. Anneler günün kutlu olsun.

Biz; küçücüktük, büyüdük. Cahildik, adam olduk, sevgisizdik, sevmeyi öğrendik, biz bir bütündük şimdi her şeyiz. Canım benim seni çok seviyorum ablacım. Anneler günün kutlu olsun.

Ablaya güzel sözler yazmaya ne gerek var, iyilik meleği bir ablaya seni seviyorum dediğin zaman ona sevgini gösterdiğin zaman dünyalar onun olur. Anneler günün kutlu olsun.

Sevgimi nasıl anlatabilir sana abla, kelimelere dökeyim de beni iyi anla, bazen hata yapsam da asla kıyamam ben sana, seni senden daha çok seviyorum abla. Anneler günün kutlu olsun.

Senin için dünyadaki en güzel edebi eserlerden en güzel seçkileri yapmak isterdim ama şimdilik sana sadece Seni Seviyorum demek geldi. Anneler günün kutlu olsun canım ablam.

Beni bu hayatta en çok güvendiğim ve sevgisini koşulsuz, sorgusuz kabul ettiğim tek kişi sensin ablam.

Sen benim ablam olduğun için gurur duyuyorum seninle canım ablam. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun. Canım ablam sen benim her zaman koruyucu meleğim oldun ve hala da öylesin. Senin gibi bir ablam olduğu için Yüce Mevla’ya ne kadar çok şükür etsem azdır.

Beni bu hayatta en çok güvendiğim ve sevgisini koşulsuz, sorgusuz kabul ettiğim tek kişi sensin ablam.

Sen benim ablam olduğun için gurur duyuyorum seninle canım ablam. Anneler günün kutlu olsun.

Abamı desem ablamı desem, melek mi desem, peri mi desem ne dersem deyim temiz kalpli iyi bir insandan bahsetmiş olacağım. O insan benim canım ablam. Anneler günün kutlu olsun.

Kardeşlik duygusu dünyanın en zor ve acı ama aynı zamanda en tatlı ve güzel bir duygusuymuş. Senin gibi iyi bir abla olmak herkese nasip olmaz. Canım ablam seni ömrüm boyunca seveceğim. Anneler günün kutlu olsun.

Melekler görevlendirildiği insanlara iyiliği, güzelliği ve mutlu olmayı öğretirlermiş. Bende tüm bunları senden öğrendim canım ablam. Seni çok seven, her zaman sevecek kardeşin. Anneler günün kutlu olsun.

Hayatın acımasız olduğunu anlayıp öğrendiğim andan itibaren senin var olduğun için Yaradan’a şükreder oldum. Hayatımın en önemli insanı ablama büyük kalbinden dolayı en büyük ve sonsuz öpücüklerimi gönderiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omzuna dayamak. Ondan güç almak. Yalnızlık kötü bir şey herkesin bir ablası olmalı şu hayatta. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Çocukluğumdan beri yanımda duran benimle birlikte yaşayan bir melek vardı. Ona herkes o senin ablan derdi ama ben onu hep bir melek olarak gördüm. Benim melek ablam seni seviyorum iyi ki hep yanımdaydın iyi ki hep vardın. Anneler günün kutlu olsun.

Kardeşler arasında sevgi bağı manevi olarak kopması mümkün olmayan bağlar ile bağlanmıştır. Sen benim kanımdan, benim canımdan birisin ablacım seni seviyorum. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

Dünya üzerinde ki en zorlu ama en keyifli sanat nedir diye sorulacak olursa buna cevabım kardeşlik olurdu. Ablacım sen bu dünyada ki benim için en büyük sanatçı oluyorsun bu sebeple. Ne olursa olsun seni hep sevecek ve unutmayacağım. Anneler günün kutlu olsun. Minik kardeşin.

Ne zaman hastalansam annemden sonra sen vardın ağlayanım. Karnım acıksa yemek tutardın ağzıma, ağlasam gözlerimi ellerinle silerdin, beni kucağında sakinleştirdiğin günleri hiç unutamıyorum, unutamayacağım da. Canım ablam benim, Anneler günün kutlu olsun.

Senin gibi bir ablam olduğu için duymuş olduğum mutluluk ve gururu sözler ile nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Beni yürekten sevdiğini her zaman bana hissettirdiğin ve dünyada yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum ablacım. Anneler günün kutlu olsun.