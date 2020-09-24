İmamoğlu'na büyük şok! 6 bin taksi teklifi UKOME'de kabul edilmediBakan Pekcan: Esnafa 9 ayda 35 milyar lira destekMesut Özil'in kadroya girmesi çok zor!MEB'den yeni paket! Salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlanıyorDilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir? Işıl Çıtak gençliğiTrump'tan sonra... Putin de Nobel Barış Ödülüne aday gösterildiÖzhaseki: Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vaz mı geçelim?Maden ocakların vaka sayıları düşüşteİsrail'in BM Daimi Temsilcisinden barış anlaşması açıklamasıÖSYM duyurdu! YDS için açık olacak İl ve İlçe nüfus müdürlükleri açıklandı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Aboubakar, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti!

Aboubakar, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş, dün gece İstanbul'a getirdiği Vincent Aboubakar'ı sağlık kontrolünden geçirdi. Yıldız oyuncuyla kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.

Aboubakar, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar'a yeniden kavuşuyor. Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından golcü eksikliği yaşayan siyah beyazlılar, bu boşluğu Aboubakar ile dolduracak. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen yıldız golcü, Süper Lig'de de oldukça tecrübeli. Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Aboubakar, bugün sağlık kontrolünden geçti. Yaklaşık 4 saat süren sağlık kontrolünün ardından oyuncuya imza attırılması için sonuçlar bekleniyor. 

2 YILLIK SÖZLEŞME

Porto ile sözleşmesini yolları ayırmasının ardından İstanbul’a gelen 28 yaşındaki oyuncu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde problem çıkmaması halinde Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Aboubakar’ın sakatlık riskinin yüksek olması nedeniyle yapılacak kontratta Kamerunlu oyuncunun alacağı ücret performansa ve maç adedine göre belirlenecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT