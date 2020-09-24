Aboubakar, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar'a yeniden kavuşuyor. Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından golcü eksikliği yaşayan siyah beyazlılar, bu boşluğu Aboubakar ile dolduracak. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen yıldız golcü, Süper Lig'de de oldukça tecrübeli. Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Aboubakar, bugün sağlık kontrolünden geçti. Yaklaşık 4 saat süren sağlık kontrolünün ardından oyuncuya imza attırılması için sonuçlar bekleniyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Porto ile sözleşmesini yolları ayırmasının ardından İstanbul’a gelen 28 yaşındaki oyuncu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde problem çıkmaması halinde Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Aboubakar’ın sakatlık riskinin yüksek olması nedeniyle yapılacak kontratta Kamerunlu oyuncunun alacağı ücret performansa ve maç adedine göre belirlenecek.