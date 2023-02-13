Abraham Del Moral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abraham Del Moral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abraham Del Moral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abraham Del Moral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abraham Del Moral 5 Temmuz 2001 tarihinde Martos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abraham Del Moral Rando şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abraham Del Moral Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Abraham Del Moral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal CF B futbol takımında oynamaktadır. Villarreal CF B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abraham Del Moral'nin Villarreal CF B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abraham Del Moral Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abraham Del Moral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abraham Del Moral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abraham Del Moral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2022 yılında Villarreal CF B

Abraham Del Moral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abraham Del Moral şuan Villarreal CF B takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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